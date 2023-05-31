〈台幣〉外資匯出 新台幣爆量重貶1.06角收30.766元

人民幣續貶加上外資反手匯出，拖累新台幣爆量重貶，新台幣兌美元今 (31) 日貶值 1.06 角收在 30.766 元，台北及元太外匯交易市場合計交易量 21.76 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.640 元開出後，早盤在出口商拋匯、外資匯入帶動下，促使新台幣兌美元升破 30.6 元，高點觸及 30.58 元；但在進口商進場買匯、外資午盤過後匯出，讓新台幣由升轉貶，盤中一度重貶 1.1 角，匯價下壓至 30.77 元。

外匯交易員表示，外資上午仍陸陸續續匯入資金，但午盤過後外資開始轉匯出，今天的 21 億美元交易量，外資匯出量就有 10 億美元之多，是促使新台幣重貶的主因。

眼見新台幣貶破 30.7 元價位，出口商也緊抓時機在 30.750 元積極進場拋匯，但不敵外資大舉匯出，加上進口商買匯助攻，終場促使新台幣重貶逾 1 角，收在 30.766 元。

主要亞幣今天仍弱勢整理，韓元、離岸人民幣貶勢較重，分別貶值 0.57%、0.46%，日元兌美元貶值 0.06%。

外匯交易員表示，新台幣貶值主要是外資調節台股，以及觀望即將公布的 5 月非農就業數據所致，只要外資沒有持續匯出，台股沒有大跌，新台幣仍有望偏升整理。