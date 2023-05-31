【熱點時評】本周三大重磅事件後，歐元/美元能迎來反彈嗎？

5 月臨近月末，本月至今歐元兌美元已經貶值了 2.7%。

歐元 / 美元 6 月能否逆轉？

6 月 1-2 日，歐美將迎來一些可能撼動全球外匯市場的重磅事件:

1. 周四，6 月 1 日：歐元區 5 月 CPI

市場想知道：

若通膨高於預期是否會促使歐洲央行進一步升息。這種情況將推動歐元 / 美元反彈。

市場預期：

歐元區 5 月消費者價格指數 (CPI) 料同比上漲 6.3%。若實際數據符合預期，則較 4 月份的 7% 明顯回落。

如果 CPI 讀數低於預期，那麼可能削弱市場對歐洲央行的升息預期，CPI 出爐後歐元或進一步下跌。

2. 周五，6 月 2 日：美國 5 月非農就業人數

市場想知道：

美國就業市場是否出現足夠的降溫跡象，讓聯準會放松緊縮。

若如此，那麼美元將高位回落，歐元 / 美元上漲。

市場預期：

經濟學家預計 5 月非農就業新增 19 萬 ，為疫情爆發前以來的最低升幅

，為疫情爆發前以來的最低升幅 預計 失業率 從 4 月的 3.4% 小幅回升至 3.5% 。

從 4 月的 3.4% 小幅回升至 。 預計平均時薪將環比增長 0.3%，而 4 月的平均時薪環比漲幅為 0.5%。

如果美國就業市場繼續表現出韌性，則美元可能走強並拖累歐元 / 美元下挫。

就業市場的韌性可表現為非農就業人數高於預期 / 失業率低於 3.5%/ 薪資增長快於預期。

3. 本周全周：美國債務上限問題進展

市場想知道:

美國國會能否通過債務上限協議，以避險 “災難性” 違約。如果協議獲得批准的話，隨著市場恢復對美國資產的信心，歐元 / 美元可能進一步下跌。

市場預期：

6 月 5 日債務違約最後期限逼近，共和黨和民主黨正為債務上限議案闖關國會作爭分奪秒的努力。

上周末，美國總統拜登 (民主黨) 和眾議院議長麥卡錫 (共和黨) 都樂觀地表示，初步協議有信心獲得各自黨內足夠贊成票。

如果國會未能在美國政府現金耗盡之前提高聯邦債務上限，那麼可能觸發美國陷入經濟衰退。

歐元 / 美元趨於在 6 月上行

除了上述宏觀經濟事件的影響之外，歐元多頭寄希望於季節性因素。

自 1999 年歐元誕生以來，6 月份歐元 / 美元的平均月度漲幅居全年第三高。

6 月 = 自 1999 年以來平均月度升幅 0.38%

4 月 = 自 1999 年以來平均月度升幅 0.55%

12 月 = 自 1999 年以來平均月度升幅 1.57%

歐元多頭希望這種季節性因素能使歐元重拾升勢。

在作者下筆時，歐元 / 美元今年迄今為止僅微漲 0.15%，接近抹去今年以來的全部漲幅。

從技術面看...

●日線圖上，歐元 / 美元上周五（5 月 26 日）收出長腳十字線，預示著匯價可能很快迎來反轉。周一 (5 月 29 日) 早盤歐元 / 美元確實有所反彈，不過之後又回吐漲幅。

●若歐元 / 美元進一步下跌，14 日相對強弱指數 (RSI) 可能跌破 30 超賣線。這樣的技術形態 (RSI 跌破 30) 或觸發歐元 / 美元的技術反彈。

倘若這些技術信號未能提振歐元 / 美元，交易員可能不得不依賴基本面因素來推動匯價回升。

本周預測波動區間

從目前的水平來看，彭博的外匯模型顯示，歐元 / 美元本周有 75% 的可能性波動於 1.0611 – 1.0841 區間內。

分析師們的預測集中在該區間的上端。

關鍵技術位

支撐位：

1.07018 (上周五 “十字線” 盤中低點)

1.06556 (2 月中旬周期低點)

1.0611 (歐元 / 美元長期下降趨勢 38.2% 的斐波那契回撤位 ，同時也是彭博預測波動區間下邊界)

阻力位：

1.07587 (上周五 “十字線” 盤中高點)

100 日移動均線 (SMA)

1.0841 (彭博預測波動區間上邊界)

綜上所述，本周歐元 / 美元有足夠理由迎接一波大行情。

具體取決於基本面和技術面因素如何發揮作用，投資者和交易員可在匯價震蕩中抓住交易機會。

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