【熱點時評】本周三大重磅事件後，歐元/美元能迎來反彈嗎？

5 月臨近月末，本月至今歐元兌美元已經貶值了 2.7%。
歐元 / 美元 6 月能否逆轉？
6 月 1-2 日，歐美將迎來一些可能撼動全球外匯市場的重磅事件:
1. 周四，6 月 1 日：歐元區 5 月 CPI
市場想知道：
若通膨高於預期是否會促使歐洲央行進一步升息。這種情況將推動歐元 / 美元反彈。
市場預期：
歐元區 5 月消費者價格指數 (CPI) 料同比上漲 6.3%。若實際數據符合預期，則較 4 月份的 7% 明顯回落。
如果 CPI 讀數低於預期，那麼可能削弱市場對歐洲央行的升息預期，CPI 出爐後歐元或進一步下跌。
2. 周五，6 月 2 日：美國 5 月非農就業人數
市場想知道：
美國就業市場是否出現足夠的降溫跡象，讓聯準會放松緊縮。
若如此，那麼美元將高位回落，歐元 / 美元上漲。
市場預期：
- 經濟學家預計 5 月非農就業新增 19 萬，為疫情爆發前以來的最低升幅
- 預計失業率從 4 月的 3.4% 小幅回升至 3.5%。
- 預計平均時薪將環比增長 0.3%，而 4 月的平均時薪環比漲幅為 0.5%。
如果美國就業市場繼續表現出韌性，則美元可能走強並拖累歐元 / 美元下挫。
就業市場的韌性可表現為非農就業人數高於預期 / 失業率低於 3.5%/ 薪資增長快於預期。
3. 本周全周：美國債務上限問題進展
市場想知道:
美國國會能否通過債務上限協議，以避險 “災難性” 違約。如果協議獲得批准的話，隨著市場恢復對美國資產的信心，歐元 / 美元可能進一步下跌。
市場預期：
6 月 5 日債務違約最後期限逼近，共和黨和民主黨正為債務上限議案闖關國會作爭分奪秒的努力。
上周末，美國總統拜登 (民主黨) 和眾議院議長麥卡錫 (共和黨) 都樂觀地表示，初步協議有信心獲得各自黨內足夠贊成票。
如果國會未能在美國政府現金耗盡之前提高聯邦債務上限，那麼可能觸發美國陷入經濟衰退。
歐元 / 美元趨於在 6 月上行
除了上述宏觀經濟事件的影響之外，歐元多頭寄希望於季節性因素。
自 1999 年歐元誕生以來，6 月份歐元 / 美元的平均月度漲幅居全年第三高。
- 6 月 = 自 1999 年以來平均月度升幅 0.38%
- 4 月 = 自 1999 年以來平均月度升幅 0.55%
- 12 月 = 自 1999 年以來平均月度升幅 1.57%
在作者下筆時，歐元 / 美元今年迄今為止僅微漲 0.15%，接近抹去今年以來的全部漲幅。
從技術面看...
●日線圖上，歐元 / 美元上周五（5 月 26 日）收出長腳十字線，預示著匯價可能很快迎來反轉。周一 (5 月 29 日) 早盤歐元 / 美元確實有所反彈，不過之後又回吐漲幅。
●若歐元 / 美元進一步下跌，14 日相對強弱指數 (RSI) 可能跌破 30 超賣線。這樣的技術形態 (RSI 跌破 30) 或觸發歐元 / 美元的技術反彈。
倘若這些技術信號未能提振歐元 / 美元，交易員可能不得不依賴基本面因素來推動匯價回升。
本周預測波動區間
從目前的水平來看，彭博的外匯模型顯示，歐元 / 美元本周有 75% 的可能性波動於 1.0611 – 1.0841 區間內。
分析師們的預測集中在該區間的上端。
關鍵技術位
支撐位：
- 1.07018 (上周五 “十字線” 盤中低點)
- 1.06556 (2 月中旬周期低點)
- 1.0611 (歐元 / 美元長期下降趨勢 38.2% 的斐波那契回撤位 ，同時也是彭博預測波動區間下邊界)
阻力位：
- 1.07587 (上周五 “十字線” 盤中高點)
- 100 日移動均線 (SMA)
- 1.0841 (彭博預測波動區間上邊界)
綜上所述，本周歐元 / 美元有足夠理由迎接一波大行情。
具體取決於基本面和技術面因素如何發揮作用，投資者和交易員可在匯價震蕩中抓住交易機會。
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