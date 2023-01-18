年終獎金這樣用！財富也能加倍奉還。

每年績效、年終等各式各樣獎金入袋，就是最開心的時刻，但如何讓這些錢可以再翻一翻呢？其實不難！只要掌握二招：定期定額、做好資產配置，也能夠輕鬆將獎金再放大，長期下來，藉由時間複利效果，小資族亦可晉升為百萬、甚至千萬「好野人」！

複利威力勝過原子彈

近期許多人開始領到年終獎金，根據人力銀行調查，今 (2023) 年近 9 成企業願意發放年終獎金，創下 16 年新高，平均 1.34 個月，是近 5 年來最多。除了年終獎金，不少人也會領到績效、業務等各種獎金，扣除必要花費之後，若能夠將這些錢存起來，並且善用投資理財工具，即可逐漸累積成大財富。

不過，很多人領到薪資、獎金，常常不知不覺就會花光光，因此，若想要讓錢留得住，不成為過路財，最重要的是，必須養成正確的儲蓄習慣。股神巴菲特除了投資精準，存錢更是有方，值得效法。他認為，最簡單的方式就是讓儲蓄自動化！可以設定將部分薪資自動轉帳到其他帳號，且不會動用這筆資金。有餘力者，甚至可以視自己的財務狀況，每年增加存款金額。

養成正確儲蓄習慣之後，該如何有效運用資金呢？不妨秉持定期定額、做好資產配置兩大原則，錢會越長越大。

定期定額逢低加碼 報酬更好

愛因斯坦曾言，複利是世界第八大奇蹟，威力勝過了原子彈！若每年領到的獎金有 12 萬元，每月定期定額 1 萬元存基金，假設平均年化報酬率 8%，6 年多即可成為百萬富翁；年終獎金領得多的人，例如台塑四寶、中華電信等大公司平均可以領到 4 個月，則可將每月定期定額金額提高，假設是增加至 2 萬元，同樣年化報酬率，時間則可以縮短到不到 4 年，就能存到百萬元。因此，定期定額是將小錢變成大財富很好的輕鬆理財方式。

尤其當市場出現系統性風險，致使股市重挫，往往是絕佳的進場機會。舉例來說，2008 年金融海嘯，許多人財富大幅縮水，但仍有些人於此次危機中賺到錢，巴菲特就是最佳範例。他在 2008 年股市最暗黑之際，低價買進有投資價值的美股，5 年內賺取了百億美元回報。

因此，遇到股災，定期定額千萬別停扣，甚至還要逢低加碼，投資效果又會更好。以金融海嘯、中美貿易戰、新冠疫情等利空事件為例，定期定額不停扣，若能夠再搭配逢低加碼，報酬率遠勝單筆投資，也會比單純定期定額高出 2%~7%。由於金融市場自去 (2022) 年以來，大幅修正，不少股市跌幅超過 2 成以上，此刻無疑是逢低進場的好時機，投資勝率也高。

「倍金術」投資法 小錢即可輕鬆做好資產配置

定期定額買基金雖然不用擇時進場，但是基金選擇及資產配置也很重要，關乎報酬率多寡，諾貝爾經濟學獎得主威廉夏普 (Sharp ratio 發明者) 曾指出，『成功的投資有 85% 報酬歸功於正確的資產配置』。

不過，很多人因為忙碌而沒有時間研究市場，更礙於專業知識，無法熟捻各市場趨勢與變化，因此，對於基金選擇及投資組合配置感到很頭大，該怎麼辦呢？富蘭克林華美投信「倍金術」投資法正可以解決這些難題，只要 2000 元，即可選擇兩種組合基金：以台股搭配、全球特別股票基金，或是科技加上中國 A 股基金的組合，且享有終身 0% 手續費，可以降低投資成本。此外，綁定富蘭克林華美 LINE 官方帳號再送 LINE POINTS 25 點 (限已開立富蘭克林華美投信帳戶之客戶)。

透過「倍金術」，除了不用傷神選基金、做資產配置之外，正報酬機率也高。數據顯示，任何時點定期定額投資這兩種投資組合，只要能夠堅持扣款 2 年以上，勝率至少 7 成以上。

由於今年投資變數依然不少，股市大幅震盪在所難免，透過「倍金術」可一次佈局多檔績優企業，有助於分散投資風險，是現階段市場劇烈洗刷之際，不錯的投資選擇。

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