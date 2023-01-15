通膨降溫但衰退隱憂仍在 外資看好Q1投資「債優於股」

通膨似有緩解跡象，加深市場對於聯準會可能放緩升息步伐的預期心理，但法人認為，今 (2023) 年全球經濟放緩甚至衰退機率仍高，建議第 1 季投資布局仍建議「債優於股」，其中債券鎖定投資等級的公司債，股票則看好亞股與成熟市場股票。

野村投信表示，第 1 季投資人仍在觀察經濟數據表現，在此過渡期間，投資組合建議「債優於股」，以相對穩健的投資級公司債為核心資產，逢低布局成熟市場股票與亞洲股票，待經濟前景較明確後，再逐步提高風險性資產的比重。

野村投信投資長周文森表示，這次景氣循環真正要留意的是消費端的數據，目前美國就業市場表現良好，消費者信心與服務業 PMI 亦有出色的表現，消費端的需求仍在，雖然未來兩季消費需求可能會放緩，但目前尚未看到消費需求會出現崩跌，因此預期經濟將是軟著陸，呈現溫和且微幅的衰退。

值得留意的是，整體經濟走向仍有蠻高的不確定性，需要持續觀察第 1 季公布的數據，也因如此，第 1 季股市將較為震盪；至於債市預期將在升息步入尾聲，價格回到合理水準，具備不錯的投資價值。

在債市部分，野村投信看好投資級公司債波動度相對較低，且殖利率具吸引力，適合作為核心資產；在股市方面，看好景氣較佳的美股，估值在低檔的歐股，以及亞股、台股均適合買進。

景順首席環球市場策略師 Kristina Hooper 表示，隨著通膨持續放緩並獲充分控制，市場對通膨的關注度將有所下降，未來焦點將轉向經濟成長，特別是要確定西方已開發國家的政策緊縮造成多大的損失，以及經濟何時開始反彈。

滙豐銀行認為，去 (2022) 年市場經歷大規模震盪後，使得風險資產的長期預期回報明顯改善，今年預期在通膨放緩、美元利率達到高點後，預料將支持全球債券市場表現。

滙豐銀行指出，目前債券收益率處於 10 年來的高點，比起股票、現金，債券的長期預期回報率改善幅也最顯著，因此對全球所有地區的投資等級企業債券持全面偏高比重配置，尤其偏好短至中期債券。

滙豐銀行認為，隨著通膨放緩及美國利率可望到頂，看好亞洲優質債券，尤其是亞洲的優質企業債券，包括高評級等級香港企業債券、中國科技企業債券和印尼美元債券。