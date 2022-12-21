〈財報〉打折促銷奏效 Nike營收獲利超預期 盤後跳漲逾12%

運動用品大廠 Nike 周二 (20 日) 盤後公布會計年度第 2 季財報，即使庫存持續增加、成本上升擠壓利潤，但營收和獲利仍輕鬆打敗華爾街預期，盤後股價應聲大漲逾 12%。

Nike 未提供本季 (第 3 季) 財測，但高層表示，從上季的表現來看，全年財測不會有所改變。執行長唐納荷 (John Donahoe) 說：「這份財報讓我們有信心實現全年營運和財務目標，我們的競爭優勢持續助長我們的動能。」

Nike(NKE-US) 周二收盤小漲 0.20% 至每股 103.21 美元，在財報利多激勵下，盤後大漲 12.50%。該股今年來至周二收盤共下跌 38%，跑輸同期下跌 20% 的標普 500 指數。

F2023 Q2(11 月 30 日止) 財報關鍵數字 vs FactSet 訪調分析師預測

營收：年增 17% 至 133 億美元 vs 125.8 億美元

淨利：13.3 億美元

EPS：85 美分 vs 64 美分

毛利率：年減 300 個基點至 42.9%，仍優於市場預期

庫存：93 億美元 (年增 43%，季減 4%) vs 88.3 億美元

Nike 上季營收年增 17%，幾乎所有市場的業績都優於預期，例如最大的北美市場營收躍增 30%，僅中國業績受到反覆封控影響，下滑 3%。

分析師說，Nike 為了消化多額庫存而大打折扣、增加促銷活動，可能是幫助銷售成長，並能在經濟衰退擔憂中持續吸引消費者的主因。財報顯示，Nike 的庫存雖然仍較去年同期暴增 43%，但與第 1 季相比減少 4%。

唐納荷在法說會中表示，中國景氣反彈，而且消費者需求強勁，正帶動庫存水位改善。

但也因為大幅度的降價促銷，加上高昂的運輸成本和強勢美元打壓，導致 Nike 的毛利率從去年同期的 45.9% 陡降至 42.9%。

上季銷售和行政費用年增 10% 至 41 億美元，主要是廣告和行銷成本，以及投資 Nike Direct(Nike 的直接面對消費者業務) 的支出。

Nike Direct 的投資正逐漸見效，這部分上季的銷售成長 16% 至 54 億美元，數位銷售增加 25%。

Nike 上周五宣布在義大利米蘭成立新門市「Jordan World of Flight Milan」，地點就坐落在設計師品牌鞋店林立的 Via Torino 購物區，是 Nike 積極發展直接面對消費者業務 (，DTC) 的最新例證。