太貴了！分析師改口喊賣Nike：高估值、高庫存且明年基本面堪憂

投資研究公司 CFRA 分析師認為，投資者應撤回對 Nike (NKE-US) 股票的投資了，因為該股股價昂貴，且公司業務面臨多重阻力。

CFRA 分析師 Zachary Warring 周四 (17 日) 將 Nike 股票評級自「續抱」下調至「賣出」，並扭轉他自 9 月下旬以來對該股的看法。

Warring 承認 Nike 是鞋類和服飾的零售業領導者，但強調該公司面臨幾個令人擔心的問題，其中包括該股的估值：自 9 月 30 日收在每股 83.12 美元，觸及 52 周低點以來，Nike 股價已經跳漲約 26%，周四來到每股約 105 美元。

他說：「我們將利用這走勢，來削減對 Nike 的持股。」今年迄今該股跌 37%。

此外，Warring 對公司明年的基本面感到擔憂。他寫道，高庫存恐負面衝擊未來 12 個月的利潤和獲利，且隨著假期和新年的臨近，以及中國經濟放緩，消費者的儲蓄正在減少。Nike 沒有立即回應置評請求。

CRFA 降級等於扭轉其在 9 月 29 日對 Nike 的看法，當時 CRFA 將該股評級自「賣出」上調至「續抱」，並稱「由於經過大規模多次擴張後其資產負債表強勁，該公司的表現將如同或優於同業。」

Nike 在 9 月 29 日公布 2023 會計年度第一季財報，營收年增 4% 至 127 億美元，但毛利率下降 220 個基點至 44.3%。當時 Nike 管理層展現出積極正面的態度。

Nike 競爭同業 Foot Locker (FL-US) 預定周五盤前公布第三季財報。 Foot Locker 周四股價收高 5%。