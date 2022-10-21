需求疲軟+庫存暴增 愛迪達三度調降全年展望 拖累Nike下挫

德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 今年來第三度調降 2022 年展望，因中國防疫封控持續影響來客數、主要的西方市場庫存大增，以及為退出俄羅斯市場認列的一次性費用。此利空使該股在法蘭克福股市收低，並拖累美國同業 Nike 的股價。

愛迪達周四 (20 日) 表示，第 3 季營收增加 11% 至 64 億歐元，但淨利年減 62% 至 1.79 億歐元，主要和退出俄國市場的一次性費用有關，營業利益率也從 11.7% 降為 8.8%。

根據愛迪達的最新預測，今年撇除匯率影響的營收增幅將落在「中間個位數」，不如之前預測的「中至高個位數」，營業利益率和毛利率預測值分別由 7% 砍至 4%、49% 砍至 47.5%。此外，全年淨利可能僅 5 億歐元，也低於之前預估的 13 億歐元。

愛迪達表示，大中華地區的客流量持續惡化，不僅如此，通膨高昂、經濟成長趨緩之下，主要西方市場 9 月過後的消費者需求減弱，導致庫存暴增 63%，接下來到年底勢必推出更多促銷活動。

愛迪達在法蘭克福交易的股價，一度因下修財測挫跌 4.3%，周四終場跌幅收斂為 0.76%，報每股 114.80 美元。

Nike(NKE-US) 股價跟著走低，周四收盤跌 1.98%，以每股 86.83 美元作收。

愛迪達今年夏季就以大中華市場銷售不振為由，調降財測，不久後還宣布，執行長 Kasper Rorsted 將在 2023 年下台。愛迪達預定 11 月 9 日公布今年度前 9 個月的財報。