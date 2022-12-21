博通610億美元收購VMware交易案 面臨歐盟深入調查

外媒周二（20 日）報導，博通（Broadcom）擬以 610 億美元收購雲端運算公司 VMware 的交易將面臨歐盟長期審查，此前歐盟監管機構警告，收購交易將給企業客戶帶來高價、低品質且創新匱乏的影響。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）周二表示，初步調查凸顯出併購後，博通可能會阻止其硬體競爭對手與 VMware 的伺服器虛擬化軟體進行互相操作的風險。歐盟將於明年 5 月 11 日定為審查該筆交易的最後期限，同時表示展開深入調查的決定並非預判了最終調查結果。

博通在與歐盟執委會收購團隊進行數月的初步討論後，上月正式尋求歐盟批准該交易。這筆交易象徵半導體製造商有史以來最大收購案，同時也延續博通執行長陳福陽（Hock Tan）的收購熱潮，而 VMware 支援博通的軟體產品為陳福陽近年來戰略的關鍵部分。

另一方面，除歐盟外，這筆交易還可能受到英國監管機構調查。英國競爭暨市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）上月曾廣邀各方對此案發表評論，表示希望了解雙方收購是否會大幅削弱英國市場的競爭狀況。

市場分析師表示，考量到這筆交易案的收購規模，歐盟深入調查已是意料之中。該名分析師說，產品重疊不應成為問題，小型企業擔憂的點是 VMware 在 2021 年的市占率為 79%，其虛擬伺服器產品的黏性可能為其提供對客戶的價格杠桿，不過 VMware 可以提供價格保證減輕此類的擔憂。

博通曾在聲明中表示，收購 VMware 的收購案已在巴西、南非和加拿大獲准，並在全球其他地方取得進展，預估該交易將在 2023 會計年度完成。

博通一系列的收購招致競爭對手的反對，擔心博通不斷過大業務範圍影響競爭。與此同時這也引起激烈的遊說活動，目的是阻止博通進一步擴張並對收購案深入調查，以及對其產品銷售策略開罰。

博通的收購案是第二筆遭歐盟反壟斷機構審查的重大科技公司交易，另一起微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US) 的案子正在調查中，此前監管機構表示，擔心兩家公司合併可能會阻撓《決勝時刻》（Call of Duty）等熱門遊戲的開發。

截稿前，博通 (AVGO-US) 盤中股價下跌 1.31%，每股暫報 542.44 美元。