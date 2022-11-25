世足賽場上另類競爭：愛迪達與Nike

在 32 支球隊爭奪卡達世界杯之際，愛迪達和 Nike (NKE-US) 也希望自家股票也能爭一口氣。

FIFA 預計今年世界杯將有至少 50 億觀眾，這個全球最受矚目的足球賽事是運動服裝製造商向球隊和個人球員推銷球衣、球鞋和其他產品的重要機會。

在 2018 年長達一個月的世界杯期間，愛迪達的股價下跌了 6%，當時備受青睞的愛迪達球隊德國隊被提前淘汰，而 Nike 贊助的法國隊贏得世界杯冠軍。Nike 同期上漲 4%，超過當時標準普爾 500 指數 1% 的漲幅。

在 11 月 9 日的財報電話會議上，愛迪達表示，預計與世界杯相關的銷售額約為 4 億歐元，或 4.15 億美元，相當於年收入額外新增 2% 左右。

Wedbush 分析師尼奇克 (Tom Nikic) 表示，雖然與足球相關的商品只占愛迪達和 Nike 整體業務的一小部分，但圍繞世界杯和球隊球衣的炒作可以產生光環效應，推動其他商品的銷售。

他說，「如果德國人買了一件世界杯球衣，是否還會買一雙新鞋？或者如果愛迪達贊助的球隊贏得比賽，在贏得世界杯的喜悅中，人們會在比其他情況下購買更多球衣嗎？ 這就是其中要掌握的變數。」

Nike 今年贊助巴西、法國和美國等 13 支球隊的世界杯球衣，取代愛迪達成為世界杯球衣的領頭羊。有 7 支球隊穿著愛迪達球衣，包括足球強國德國、西班牙和阿根廷。

另外 6 個國家或地區穿著 Puma 球衣，其餘國家則由 New Balance 和其他公司組成。

世界杯開賽 4 天，Nike 隊伍積分 15 分，愛迪達隊伍積分 11 分。

到目前為止，比賽開幕至今，Nike 股價上漲超過 1%，而愛迪達和 Puma 均下跌超過 3%。

目前的賠率顯示 Nike 隊巴西隊和法國隊最有可能贏得 2022 年世界杯冠軍。