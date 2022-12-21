2023債市露曙光?升息步入下半場 目標到期「債」升級

隨著通膨趨緩，美國聯準會政策升息循環預估即將邁入終點，債市投資終見曙光。過去不少投資人希望藉由目標到期債券策略掌握收益機會、降低新興市場債市價格波動風險，並減緩緊盯市場的負擔。聯博投資專家認為，藉由目標到期債券策略的特性，的確可望發揮提升投資能見度的功能。但面對明年不確定性猶存的市場環境，目標到期債券策略應全面升級，聚焦成熟市場的投資機會，並布局較高信用評等之投資等級債券為主的投資組合，以期嚴控違約風險，提升投資組合中的債券到期返還本金的機會。

根據統計，截止至 10 月底，在台已發行目標到期債券基金共 103 檔，其中有 99 檔基金投資區域以新興市場或亞洲為主，僅有 4 檔基金非投資等級債券比例不超過 20%。自 2008 年以來，市場資金豐沛，加上寬鬆貨幣政策使債券殖利率走低，全球進入長期的低利環境。因此，過去若配置成熟市場投資等級公司債，雖然債信風險較低，但收益吸引力也較低，而能夠提供較高收益的成熟市場非投資等級公司債與新興市場債卻必須承擔較高信用風險。

過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。* 在台已發行目標到期債券基金共 103 檔，其中 66 檔基金於 2018 及 2019 年發行成立。非投資等級公司債採彭博美國非投資等級公司債指數，投資等級公司債採彭博美國投資等級公司債指數，新興市場主權債及公司債採摩根新興市場主權債及公司債指數。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。* 殖利率採最低殖利率，為債券到期日之殖利率或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。各年度殖利率採各年底 12/31 之殖利率水準。資料時間：2015/1/31-2022/11/30。資料來源：晨星、彭博。

然而，今年利率環境改變，主要央行為抑制通膨而加速升息，同步推升高評級債券殖利率。目前美國投資等級公司債券指數殖利率 * 來到 5.3%，是十年來高點；新興市場主權債券指數殖利率 * 也達 8.5 %。另一方面，從波動度的角度觀察，美國投資等級債券指數波動度為 6.2 %，較新興市場主權債券指數波動度 9.0% 要來得低。換言之，在目前的環境下，投資於聚焦成熟市場投資等級債券的目標到期債券基金，相較於過去，投資人可望承擔相對較低的風險，同時有機會掌握相對較高的收益空間。

過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。美國非投資等級債券及美國投資等級公司債以彭博美國非投資等級債券指數及美國投資等級公司債指數為代表，新興市場主權債採摩根新興市場主權債指數。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。* 殖利率採最低殖利率，為債券到期日之殖利率或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。各年度殖利率採各年底 12/31 之殖利率水準。

資料時間：(左圖)2022/11/30。(右圖) 2012/10/31~2022/11/30 。

資料來源：彭博、聯博。

聯博指出，2023 年聯準會升息力道將逐漸削弱經濟成長速度，當市場越擔心衰退風險，投資等級債券將較具吸引力。先前疫情期間，發債企業態度保守，並沒有大幅擴張財務槓桿，加上體質較弱的公司也已經被淘汰，目前投資等級債市體質良好，且償債能力相對較佳，更有能力抵禦經濟放緩的壓力。且隨著聯準會政策利率趨近高峰值，投資等級債券面臨的利率風險將可望稍作喘息。

另一方面，通膨環境、經濟衰退風險與地緣政治風險等挑戰下，美國成長力道相對歐洲仍佳，且牽動全球市場走勢，因此可優先布局以美國為主的成熟市場公司債，並伺機酌量選擇物美價廉的新興市場投資等級公司債券。

迎接前景未明的 2023 年，債市殖利率仍將持續波動，長天期投資等級債券因存續期間較長，價格震盪幅度相對較大。聯博認為，透過目標到期債券策略，設定明確的投資期間，配置 1~3 年較短天期投資等級債券，將可望降低整體投資組合的利率敏感度與波動度，並克服投資決策受價格波動影響，持續朝原定的投資目標前進。

* 最低殖利率不代表基金報酬率。此處殖利率指最低殖利率為債券到期日之殖利率或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。

#若債券發生違約，可能使配息及到期日返還之本金減少，配息減少及到期日返還之本金減少程度將依違約債券對整體基金影響程度而定，另基金到期日時，持債價格也會影響到期日返還之本金水準。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。

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