Fanatics與Nike合作模式擴及美國之外 將套用於日本讀賣巨人隊

Fanatics與Nike合作模式將套用於日本讀賣巨人隊。（圖：AFP）
Fanatics與Nike合作模式將套用於日本讀賣巨人隊。（圖：AFP）

體育商業平台 Fanatics 正在擴大最近與 Nike (NKE-US) 簽署的長期合作夥伴關係，包括為日本最成功和最受歡迎的棒球隊讀賣巨人隊生產和經銷商品。

除了獨家商品銷售權，Fanatics 還將為讀賣巨人隊經營電商和實體零售業務，並計畫在 2023 賽季之前翻新東京巨蛋的零售店。Nike 將成為讀賣巨人隊的官方球衣供應商。Fanatics 將製作場上制服和球員表現用品，以及線上和實體店銷售的其他 Nike 品牌球迷球衣和服裝。Fanatics 還為讀賣巨人隊的球迷製作簽名和收藏品。

讀賣巨人隊是美國以外第一支採用這種 Nike-Fanatics 模型製作賽場和運動商品的運動隊。Fanatics 是體育行銷領域的重要業者，與 NFL、NHL、MLB 以及各種學院和大學簽訂獨家授權協議。其中一些交易如 NFL 和 MLB，也與 Nike 球衣和服裝交易重疊。

今年稍早時，Fanatics 與 Nike 達成合作夥伴關係，由 Fanatics 製造美國大學運動服裝，計畫於 2024 年開始。

Fanatics 業務近年來已經發展到包括收藏品、運彩和 NFT 業務。這家由魯賓 (Michael Rubin) 創立的封閉式控股公司還完成幾項收購。2020 年它收購了體育用品製造商 WinCraft，並於今年初以 5 億美元收購交易卡公司 Topps。據傳 Fanatics 正在就收購運彩公司 Tipico 進行談判，但尚未達成協議。

Fanatics 已發展到在 57 個國家擁有 10000 多名員工，為全球近 1 億運動迷提供服務。

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