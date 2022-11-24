加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/11/23）

野村腳勤觀點：

●手機相關庫存可望先進先出

儘管第三季企業庫存去化狀況不如預期，但最近看到不少指標性企業在法說會上提出了明確的庫存去化時間以及計劃，總算讓市場對於撲朔迷離的庫存有點方向，也讓投資人心中對基本面有了底。另外我們也觀察到最早陷入庫存問題的消費性電子產業，尤其是手機相關，近期的庫存天數也出現明顯的改善，從超過半年的庫存天數降到接近 2-3 季的正常水準，隨著廠商庫存持續去化，接下來有機會看到其他如電視、筆電相關的庫存陸續跟進，而隨著消費狀況也有所好轉，中國雙 11、萬聖節的品牌促銷活動幫助消費復甦也加速庫存去化，只要接下來黑色星期五以及年底的聖誕節能維持一定的消費力道，預期上述這些最先面臨高庫存的產業，也有望最先走出庫存問題。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨高點回落：美國 10 月 CPI 下降至 7.7%，優於市場預期，仍將持續緩步下滑中

（二）升息預期放緩：11 月 FED 升息三碼後，12 月升息幅度可望趨緩，升息 2 碼的機率超過 8 成

（三）銷售旺季到來：進入銷售旺季，各品牌持續降價促銷，有助於消化部分庫存

●大盤利空因素：

（一）終端利率上升：雖 FED 升息幅度可望趨緩，惟鷹派態度持續，終端利率高點恐上調至 5% 以上

（二）經濟放緩疑慮：IMF 下調 22/23 年經濟成長率至 2.7%，經濟衰退疑慮仍存

（三）地緣政治風險升溫：烏俄戰爭不確定性、美中禁晶片科技戰、台海危機升溫

●庫存修正繼續，企業獲利下修繼續，但反彈也繼續

雖然美國的高就業與高通膨使得聯準會繼續鷹派立場，但基本上通膨高點已過且持續降溫，加上 11 月後聯準會升息幅度可望趨緩，總體面呈現有利於指數反彈的格局。此外近期市場籌碼仍乾淨，外資維持流入趨勢，研判這波反彈應可一路持續至年底。而目前整體供應鏈上下游持續進行庫存去化，效果也逐漸在顯現，配合 Q4 傳統銷售旺季的品牌促銷，部分產業庫存可望在未來 1 季回復到相對健康的水位，只是仍要注意 22/23 年企業獲利仍受到庫存影響，目前持續下修中，這也是除了漲多的技術性修正外另一個壓抑反彈的原因。整體而言大盤指數再度探底機率已不高，靜待庫存修正進入尾聲與消費需求回溫，仍建議布局長線趨勢標的為主，投資人宜把握目前台股評價偏低的好時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/10/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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