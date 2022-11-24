【袁志峰專欄】港股成交縮減，短線牛皮

今日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $9.57

1) 股市前景

港股連跌 5 日後，昨日小幅反彈，板塊表現参差，成交顯著減少，沽空比率極低，南向資金錄得小額淨賣出。筆者看好港股年底前表現，估計恒指可升穿 19000 點，現價可適量加倉，指數 ETF 是不錯選擇。

今天推介是石藥集團 (1093) — 主要從事成藥及原料藥生産及銷售，今年首 9 個月收入及基本溢利達 235.0 億元(人民幣 · 下同) 及 46.2 億元，同比增長 13.8% 及 14.5%。今年 6 月底持有淨現金 131 億元，財務穩健。現價對應 2021 年度市盈率 16.7 倍，估值合理。建議買入，目標價 10.5 元，止損價 9.1 港元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 36 點，全日窄幅震盪，早盤最多曾跌 48 點，午後曾倒升 216 點，收報 17523 點，升 99 點或 0.6%。成交額按日減 24% 至 963 億元，10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金淨賣出 2 億元，港交所 (388) 及快手 (1024) 錄得 1.6 及 1.2 億元淨買入，騰訊 (700) 錄得 1.3 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 420 億元，10 月淨買入 738 億元。

藍籌股 38 升 31 跌 4 持平。百度 (9888)、京東(9618) 及阿里 (9988) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。其次是龍湖集團 (960) 升 3%，華潤置地 (1109)、中國海外發展(688) 及東方海外 (316) 升 2%。中國神華 (1088)、港交所(388)、中信股份(267)、中國平安(2318)、工商銀行(1398) 升逾 1%。領展 (823) 跌逾 4%，為表現最差藍籌。信義光能 (968)、中生製藥(1177) 及恒安國際 (1044) 跌逾 2%。中國聯通 (762) 跌 2%。比亞迪 (1211)、藥明生物(2269)、百威亞太(1876)、華潤啤酒(291、農夫山泉(9633) 及安踏體育 (2020) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.1%，收報 3555 點，成份股 14 升 15 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及小米 (1810) 跌 1%，網易 (9999) 升逾 2%，阿里)9988)、京東 (9618) 及百度 (9888) 漲逾 3%，快手 (1024) 升逾 5%，為升幅最大成份股。蔚來 (9866) 及華虹半導體 (1347) 升逾 4% 及 3%。理想汽車 (2015) 及京東健康 (6618) 升逾 2%。萬國數據 (9698) 跌 12%，為表現最差成份股。金蝶國際 (268) 及明源雲 (909) 跌 4% 及 2%。平安好醫生 (1833) 跌逾 1%。

板塊方面，大型科技、內房、火電、基建及煤炭股跑贏大市，漲幅居前。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 升 4%-6%。中交建 (1800)、中國中鐵(390) 及中國鐵建 (1186) 漲 3%-4%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 3% 及 4%。太平洋航運 (2343) 及東方海外 (316) 升逾 3% 及 2%。

軟件、教育及生物科技股逆市下跌，跌幅居前。中教控股 (839)、中國東方教育(667) 及希望教育 (1765) 跌 3%-6%。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物(1548) 及藥明康德 (2359) 跌 3%-4%。

周三上証指數小幅低開，全日窄幅震盪， 早盤曾跌 0.4%，午後曾漲 0.6%，收報 3096.91 點，升 0.3%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 8300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 500 億元。滬深股通北向交易轉淨買入 16 億元，11 月以來累積淨買入 404 億元，10 月淨賣出 573 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

歐羅區 11 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 47.3，預期為 46。歐羅區服務業 PMI 初值為 48.6，預期為 48；綜合 PMI 初值為 47.8，預期為 47。(信報)

4) 個股訊息

石藥集團 (1093) 公布，截至 9 月底止首三季，股東應佔溢利 44.68 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 3.1%。期內，總收入 234.96 億元，按年升 13.8%。其中，成藥收入 186.13 億元，增 10.8%。(信報)

小米集團 (1810) 公布，截至 9 月底第三季業績，按非國際財務報告準則，經調整淨利潤 21.17 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 59.1%，勝預期。第三季收入 704.74 億元，按年減少 9.7%。其中智能手機部分收入 425.14 億元，減少 11.1%，主要是由於智能手機出貨量及 ASP 均有所下降。(信報)

騰訊 (700) 大股東 Naspers 表示，考慮在收到騰訊作為特別股息派發的美團 (3690) 股份後進行出售。(信報)

中國銀行 (3988) 與萬科集團簽署《戰略合作協議》，進一步深化銀企合作。中行將為萬科集團提供不超過 1000 億元 (人民幣 ‧ 下同) 或等值外幣的意向性授信額度。工商銀行 (1398) 將於近期與龍湖集團 (960)、碧桂園(2007) 等房企，簽署銀企戰略合作協議，提供數百億元意向性授信額度，預計將於明後天陸續簽約。(信報)

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