加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/10/26）

野村腳勤觀點：

●制中禁令台灣或有轉單效益可期

隨著美國晶片禁令逐漸發酵，各國都在評估其影響範圍及因應措施，而對台灣而言，來自中國的轉單效益將是最直接可預期的。可以預見，中國廠商將有無法供應高階晶片的風險，訂單勢必將流向其他國家，不論直接或間接，台系廠商都有機會獲得轉單效益。此外近期許多消息也指出，中國企業正考慮擴大成熟製程以取代高階晶片的產能缺口，台系廠商亦有機會成為成熟製程轉單的受惠者。另外也聽到一些歐美 IDM 廠商擔憂在中國技術發展受到限縮，正逐漸加快分散訂單到台灣生產的腳步，可望為部份台系廠商增添新訂單。可以說無論如何，只要禁令持續下去，後續的轉單效益也將逐漸顯現，最近不少被錯殺的標的均可望受惠，投資人可多加留意。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）升息步調有望放緩：華爾街日報 (WSJ) 報導，聯準會考慮 12 月縮小升息幅度，釋放鴿派訊號

（二）美經濟數據佳：美國 9 月份工業生產年增率 5.3%，受終端消費支持而優於預期

（三）中國防疫政策放寬：中國近期增加國際航班，擬逐漸放寬防疫措施

●大盤利空因素：

（一）台灣外銷訂單放緩：需求轉弱、庫存調整，台灣 9 月外銷訂單年減 3.1%，接單動能降溫

（二）主要央行鷹派：各國通膨仍高，主要國家央行仍展現鷹派態度以對抗通膨

（三）地緣政治風險升溫：烏俄戰爭、美中禁晶片科技戰、台海危機升溫

●盤勢震盪下仍佈局長線看好題材

隨著美國重量級科技公司陸續公布財報，預期大部份科技股多能繳出亮麗的成績單，有助於成為股市短線的正面因子。不過整體而言市場擔憂仍未消散，投資人仍將嚴格檢視接下來公布的經濟數據，包括 10/27 美國第三季 GDP、10/28 美國 PCE、11/3 FOMC 會議，目前美國經濟成長仍在放緩，FED 升息腳步是否因此放緩也將是觀察重點，另一方面，美國是否再擴大「制中禁令」也仍待觀察。在這樣不確定性因子仍多的情況下，大盤要看到 V 型反轉不易，即便反彈也不代表多頭的開始，總體經濟仍有衰退風險下，只能等待利空測試落底。投資上建議仍要控制風險，可佈局未來長期趨勢較為看好的產業，如：雲端伺服器、散熱、新能源概念、電動車等相關族群為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/09/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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