這一次跟著首席策略分析師走 別再輸錢了

今年許多大盤指數都跌慘了，熱門 ETF 中包括成長股投資者最愛標的納斯達克指數 ETF（QQQ）也一度大跌 35.4%。明顯市場的錢變少。熱門讓人傷心，但這時冷門 ETF 卻早已啟動，這篇我們就再次看看盈立證券首席策略分析師黃佳仁介紹一些冷門，但表現突出，應對市場下跌風險的特殊型 ETF。

落伍的 ETF 就把它丟掉， 尋找『優質因子』投資正引領風騷

「價值投資或成長投資」一直是資產配置中必定安排的標的，講到這兩個名詞，不得不提股神巴菲特或彼得林奇的投資法。但是當巴菲特已經交由接班人操盤、彼得林奇垂垂老矣，還相信40年前的選股信條永遠不變嗎？就算不變，您，做到了嗎？把投資組合擺著一睡40年。但近年來投資界也悄悄興起優質投資，更符合人性、掌握投資趨勢，許多資金不在執意追求本益比超便宜，或高成長股，因為這都已經是後話，真的要佈局的是：優質因子是否已經悄然驅動？

來源：MSCI 2022 年 9 月指數信息

何謂優質投資呢？簡單來說，優質投資是投資在具有內在美的公司。同樣都是美，有的選到櫃輪鎂、有的選到許唇鎂。就量化來說兩人身高相似、體重相似，計算後是搜不出差異的，但是只要現場一看，誰美一下就可以看出來。

優質投資也重視穩定的現金流，尤其是良性循環現金流模式，重點：這些公司怎麼利用現金再投資，讓公司得到更大的增長。

盈立證券首席策略分析師黃佳仁發現，優質因子投資ETF就能自動幫助投資者篩選這些公司，從財務數字轉而觀察未來公司要拿這些錢做什麼？深入探考MSCI美國優質指數，其10年期年化收益率是跑贏另兩個標的價值指數和成長指數的，連最深的下跌狀況都更好。因為優質因子選得是未來會變成什麼好股票，因此本益比、市盈率和市淨率來說都比較便宜。優質因子，就是把手上一堆回收垃圾中，搜出黃金來，變成看未來而不是看現在的ETF。

QUAL，別選錯了。

來源：彭博社

QUAL 資產管理規模 (AUM) 高達 167 億美元，總費用比率也低至 0.15%，其 90 天平均交易量為 1.4M，冷門，但是流動性好。

敢用反向槓桿的人，才是美股常勝軍

盈立證券首席策略分析師黃佳仁順道帶出，今年全球股市紛紛跌麻了，但大多華爾街分析師和投資大佬仍然看空，這裡不妨告訴您，集體看空是好事。因為方向很明確就是往下走。如果看不習慣往下走是另一層面的賺錢，很簡單，把線圖拿起來透光反著看，突然之間你就會看懂了。沒錯，萬事具備，只欠標的。

SQQQ

ProShares 三倍做空納斯達克指數 ETF(SQQQ) 是極受歡迎的反向槓桿 ETF，由於它賦予 3 倍的槓桿，所以收益或虧損也是納指 100 的反向 3 倍。打個比方，納指 100 指數的今天的收益是 - 1%，SQQQ 就給予 3% 的回報率，反之亦然。

操作 SQQQ 經驗分享

對沖短期不確定性：盈立證券首席策略分析師黃佳仁特別提到當短期內面對極高的不確定性，而反轉下跌可能性大增，建議使用 SQQQ 來規避風險。既然 SQQQ 是三倍槓桿看跌，你可以以 1 比 3 的比例對沖你的多頭倉位。例如，今年以來，美國 CPI 大多高於預期，美股市場也大多在 CPI 公佈前後下跌，投資者可選擇購買 500 股 SQQQ（假設股價為 60 美元）來對沖價值 9 萬美元的看多持倉，盡量不讓 CPI 之類不確定性高的數據影響投資組合，等待市場冷靜下來，才賣出 SQQQ。

短期空頭獲利：交易 SQQQ 的目標主要是緩和投資組合波動和減少虧損為主，但資深操盤手可以使用 SQQQ 這類的投資工具敏銳的抓到下跌行情賺了盆滿缽滿。年初至今以來，納指 100 指數下跌了 31.97%，而 SQQQ 上漲了 95.29%。圖片反過來透光卡，您差的只是另一個工具。

盈立證券首席策略分析師黃佳仁認為美國指數長期而言是保持上漲的，所以任何做空的 ETF 盡可能以短線交易為主。其次，要注意槓桿 ETF 的會造成部分回報率蒸發，若長期持有，並且經常經歷大波動率，槓桿 ETF 大機率下會因波動率耗損回報率。除非你看准你的持倉期間內基準波動足夠小，那麼長期持有下，ETF 回報就有可能不僅沒有損耗，反而有超額收益。如何利用 V 型反轉多空都賺，請參考我的第三篇與第四篇，形態學尋找反轉。

總結來說，操作 SQQQ 須具備敏銳的美股市場洞察力，準確的交易決策能力，及強心臟。也就是『決斷力』，分析師、交易員最大的不同，就是取決於『決斷力』

這個系列由淺入深，擴及資產配置、技術分析、形態學以及有淺入深的ＥＴＦ，希望各位反覆品嚐盈立證券首席策略分析師黃佳仁的見解，其中也糾正許多錯誤市場上錯誤解讀。新手不學錯；老手不犯錯，這才是在股市立於不敗的關鍵。

現職：

uSMART 首席市場策略師

新加坡交易所特聘講師

學歷：澳洲雪梨科技大學

擅長財務分析、技術分析、市場總體策略，投資經歷已 15 年，新加坡財經投資媒體經常參考的未來金融趨勢大師。

黃佳仁 Youtube 頻道 - 本期主題：一個月暴賺 700% 的秘訣

https://www.youtube.com/watch?v=SgCuoz95Trk

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