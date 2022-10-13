日本9月工具機訂單金額年增4.3% 連23個月正成長

日本 9 月工具機訂單金額報 1508 億 2000 萬日元，年增 4.3%，連續 23 個月出現正成長，而今年 1~9 月期間，日本工具機累計訂單金額達 1 兆 3437 億 8100 萬日元，年增 21.3%。

日本工具機工業會 (JMTBA) 周三 (12 日) 公布，2022 年 9 月工具機訂單金額初值為 1508 億 2000 萬日元，年增 4.3%，月增 8.2%。

其中，來自日本國內工具機訂單為 524 億 500 萬日元 (約新台幣 114 億元)，年減 9%，月增 1.2%；海外工具機訂單為 984 億 1500 萬日元 (約新台幣 213 億元)，年增 13.1%，月增 12.4%。

據《日本經濟新聞》周三報導，美國最大工具機展「IMTS」於 9 月中旬在芝加哥舉行，為日本工具機製造商帶來可觀商機。

日本工具機大廠大隈 (Okuma) 表示，該公司在這次 IMTS 展中，拿到許多來自半導體產業和飛機產業的工具機訂單，另外也拿到中國電動車廠商的大型訂單。另一家日本工具機大廠津上 (Tsugami) 則表示，汽車產業減產所造成的影響仍持續。

另外，日本今年 1~9 月期間的工具機累計接單金額達 1 兆 3437 億 8100 萬日元，年增 21.3%。其中，日本國內市場累計接單金額達 4707 億 3000 萬日元，年增 31.2%；海外市場累計接單金額達 8730 億 5100 萬日元，年增 16.6%。