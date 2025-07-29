俄羅斯宣布：全面禁止汽油出口 確保國內供應

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-29 10:13

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俄羅斯政府周一（28 日）宣布，即日起至 8 月底全面禁止汽油出口，烏克蘭無人機襲擊，西方國家又制裁，導致煉油廠季節性維護計畫被打亂，國內供需出現階段性失衡。

據《彭博》周二報導，俄羅斯政府在 Telegram 上發文：「這一決定，是為了在季節性需求旺盛和農場生產高峰期間保持國內燃料市場穩定。」

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儘管俄羅斯政府宣布汽油出口禁令，但此舉對全球成品油市場的影響可能有限。數據顯示，俄羅斯日均汽油出口量約 10 萬桶，不到全球海運汽油貿易 2%。

業界人士指出，俄羅斯煉油廠年初以來多次遭烏克蘭無人機襲擊，部分裝置被迫提前或延後檢修。西方國家的制裁又導致關鍵設備交付延期，進一步拉長檢修周期。

俄羅斯能源部長 Sergey Tsivilev 本月初坦言，設備到位時間充滿變數。

事實上，俄羅斯政府在過去兩年已多次實施臨時汽油出口禁令，以因應燃料短缺和高油價。

近期以來，俄羅斯大宗商品交易所的汽油批發價格一直在漲，AI-95 汽油價格上周已達到每噸 76,293 盧布（962 美元）的歷史高峰。