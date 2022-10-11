Starlink星鏈開始在日本提供上網服務

美國 SpaceX 周二 (11 日) 表示，Starlink(星鏈) 已開始在日本提供服務。這是 Starlink 首度在亞洲展開服務，日本合作夥伴 KDDI 最快在 2022 年底前，將利用 Starlink 作為行動電話基地台的訊號中繼點，並負責企業用戶的銷售業務。在山區和災難時，也將發揮作用。

SpaceX 的官方推特帳號，周二在一則推文表示，該公司已經在日本展開服務。以 7 萬 3000 日元的價格，販售衛星通訊使用的 30 到 50 公分左右尺寸的天線等器材，每個月的使用費用為 1 萬 2300 日元。

SpaceX 是由全球首富馬斯克 (Elon Musk) 於 2002 年創辦，Starlink 是運用距離地表 500 公里左右的低軌衛星來建構通訊網路，目前其衛星數量已多達 3000 顆以上。

Starlink 使用的通訊衛星是利用 SpaceX 的自家火箭送上太空，也因為體積小，每次發射任務都可將大量的通訊衛星送進軌道，於地球上的多數地區提供高速的上網服務。

目前 Starlink 已經在全球 40 多個國家展開服務，截至 2022 年 5 月已經有超過 40 萬以上的用戶。

而在俄烏戰爭爆發之後，Starlink 也在烏克蘭大展身手。烏克蘭副總理兼數位化轉型部部長費多羅夫 (Mykhailo Fedorov) 在今年 5 月的一則推文中表示，該國有大約 15 萬名 Starlink 使用者。