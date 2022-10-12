日本8月核心機械訂單陷入萎縮 遜於市場預期

日本 8 月核心機械訂單月減 5.8% 至 9098 億日元，大幅遜於市場預測中數的月減 2.3%。前月 (7 月) 帶來相當貢獻的非製造業，由於其特殊因素已不復存在，相隔 3 個月後轉為負成長，但是製造業暢旺、非製造業穩固的狀況不變。

日本內閣府周三 (12 日) 發布 2022 年 8 月的機械訂單統計數據，其中，核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 雖然不如市場預期，但是參考最近 3 個月的平均數字，可發現大致持平。

日本內閣府表示「觀察到回溫動向」，和上一次相同。

根據報告內容，製造業的訂單月增 10.2% 至 4964 億日元，出現睽違 2 個月的增長。貢獻最多的是「非鐵金屬」，訂單金額達 5.3 倍，另外核燃料循環用「核能原動機」有大型案件 1 件，「化學工業」和「其他製造業」也都有助益。

非製造業 (不含船舶、電力) 月減 21.4% 至 4067 億日元，相隔 2 個月轉為負成長，下滑幅度是 2005 年 5 月以來最大。其中「運輸業 / 郵務業」在前月因為有鐵路車輛大型訂單的緣故，因而在 8 月回落，另外「通信業」、「不動產業」等也拖累整體表現。

外需部分報月減 18.9% 至 1 兆 2199 億日元，連續 4 個月減少，下滑幅度是 2021 年 3 月以來最大，應該與全球經濟放緩有關。