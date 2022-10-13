Sony Honda宣布在美國生產電動車 2025年展開線上預售

Sony Honda宣布在美國生產電動車 2025年展開線上預售 (圖片：AFP)
Sony Honda宣布在美國生產電動車 2025年展開線上預售 (圖片：AFP)

日本索尼集團 (Sony) 和本田 (Honda) 合資成立的電動車公司「Sony Honda Mobility」周四 (13 日) 宣布成立，將在本田的北美工廠生產電動車，2025 年上半年展開預售，2026 年春天在北美市場開始出貨，打算採用線上方式銷售。

不過在這場公司成立記者會上，兩家公司並沒有提到電動車的品牌名稱或價格等資訊。

索尼集團和本田今 3 月宣布在電動車領域攜手合作，雙方各在 9 月底出資 50% 成立新公司 Sony Honda Mobility。

Sony Honda Mobility 的第一款新車將於 2025 年的上半年展開預購，於 2025 年底之前開始銷售，北美市場將在 2026 年春天出貨，到了 2026 年下半年，也將出貨到日本市場。

電動車組裝將交由本田北美工廠負責，車輛銷售將採線上方式、不會透過經銷商，並且考慮進軍歐洲市場。

Sony Honda Mobility 目標是讓旗下電動車的自動駕駛技術達到「Level 3」水準。針對 2025 年開始銷售的電動車，將採用索尼的影像和音響技術，盼透過優越的娛樂性能和競爭對手作出區隔。

目前全球電動車市場競爭激烈，較早投入高級電動車市場的美國特斯拉 (TSLA-US) 在 2021 年共賣出 93 萬 6000 輛。Sony Honda Mobility 公司社長兼營運長川西泉表示，雖然才剛起步，但會抱著迫切的心情，目標成為可在全球競爭的隊伍。

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