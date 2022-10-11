日經：台積電赴日本熊本設廠 促進當地工業氣體等產業

台積電 (2330-TW) 在日本熊本縣設廠，帶動半導體生產用工業氣體和藥品等供應商，前往當地蓋新廠或遷廠、擴廠。熊本縣位於九州正中央，交通便捷，台積電赴日設廠，對當地工業氣體領域也帶來正面效應。

台積電旗下新設晶圓製造子公司 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)，落腳熊本縣，工廠興建工程正如火如荼展開。

據《日本經濟新聞》周二 (11 日) 報導，日本工業氣體大廠大陽日酸 (Taiyo Nippon Sanso) 位在北九州市的物流據點，將搬遷到熊本縣菊池郡，同時也將擴大規模，該設施占地面積約 7,500 平方公尺，儲氣槽和倉庫等的容納量將擴大 2 倍；另外，特殊氣體容器的放置場所和危險品倉庫也將進行擴張。預計 2022 年度內展開營運，投資額等詳細內容未對外公布。

大陽日酸是看準 JASM 等企業在熊本縣和周遭地區進行業務的商機。如果從北九州的據點載運工業氣體到熊本縣以南，單程就需 2 個半小時以上時間，需要有 2 名貨車司機，會造成人事成本增加。該業者表示，為抑制成本、並提升效率，物流據點設在熊本的益處良多。

從事化學品和高壓氣體等物流服務的 NRS，也將投資約 40 億日元，計劃 2023 年夏天前後，要在熊本縣大津町新設占地面積約 3 萬 8,000 平方公尺的物流據點，內有倉庫、儲藏設備和貨櫃放置場所等，要作為半導體相關用途的各式化學品和高壓氣體的保管及配送據點。

目前 NRS 在日本九州的北九州市設有事業所，在佐賀縣也設有物流中心，但還是頭一次在熊本縣成立據點。該公司社長戸木真吾表示，看好半導體相關的長期性成長。

未來等 JASM 的工廠展開營運後，預料和台灣等地的物流往來也會隨之增加。估計屆時將會使用熊本縣的八代港，NRS 考慮和當地貨運業者松本運輸合作，來承接相關的物流業務。

另外，從事半導體生產用特殊氣體和水的供應、以及相關設備維護管理等的 Japan Material，為了供應給 JASM，也計劃 2022 年 11 月在大津町開設工廠和氣體倉庫，投資額約 30 億日元。該公司從三井高科技 (Mitsui High-tec) 取得的設施也將進行大規模改裝，並興建氣體倉庫，目標 2024 年 1 月展開全面營運。