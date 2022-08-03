亞洲LNG價格漲至往年10倍 部分開發中國家出現供電危機

亞洲液化天然氣 (LNG) 價格高漲，目前現貨價格幾乎是往年夏天 10 倍。俄羅斯天然氣供應量減少，導致歐洲瓦斯價格再度飆漲，也推高亞洲市場行情。冬天供應狀況可能更加緊繃，日、韓等亞洲主要消費國也開始緊張。

開發中國家則因為外匯存底不足，天然氣調度恐陷入困難，可能面臨大規模停電等嚴重問題。

當前輸往日、韓等亞洲國家的 LNG 現貨價格，每百萬 BTU 逼近 50 美元；7 月底一度超過 50 美元，是 3 月上旬俄國侵略烏克蘭以來最高價位。

大多使用於發電用途的 LNG 需求量在冬天最為暢旺，其價格在夏天時通常也相對便宜。在 COVID-19 疫情爆發前的 2019 年為止，夏天期間的 LNG 價格，每百萬 BTU 約 5 美元。

當前行情之所以飆漲至過去的將近 10 倍，最主要的原因和歐洲的天然瓦斯價格大漲有關。俄羅斯 7 月下旬以維修為由，將連通德國的天然氣管線的供應量大幅縮減 8 成。受到供應不穩影響，歐洲天然氣價格指標的荷蘭 TTF，每百萬 BTU 一度飆漲至 60 美元左右，是最近一次在 6 月出現之低價行情的 2.7 倍之多。

亞洲國家則是競相採購美國等地的 LNG，為確保數量足夠，有提高採購價格的必要，也因而造成天然氣價格在亞洲市場的上揚。在消費量大的日本和韓國，發電成本也隨之膨脹，對經濟帶來不良影響。

對於那些沒有足夠外匯存底的開發中國家而言，所受到打擊更為嚴重。據調查公司 Kepler 統計，巴基斯坦 1~7 月 LNG 進口量為 425 萬公噸、年減 18%；該國原本預定在 7~9 月採購約 70 萬公噸 LNG，也因為價格過高而作罷。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫 (Shehbaz Sharif)7 月上旬在一場能源相關的會議上表示「如果考量可用於燃料的外匯，巴基斯坦沒有餘裕來購買 LNG」。

另外像是孟加拉和印度等國的進口量，也都低於過往。

日本石油、天然氣和金屬礦產資源管理局 (JOGMEC) 表示，除了燃煤發電比重較大的印度之外，其他國家的天然氣進口量減少與電力危機有直接關聯。在 2019 年，巴基斯坦的電力有 46% 是倚賴燃氣發電，孟加拉的燃氣發電比例更高達 81%。根據現地報導，這些國家已經有許多地區在白天發生停電，有時還長達半天時間。

IMF 在 7/26 公布的展望報告中，下修 2022 年亞洲開發中國家的 GDP 預測，從 4 月預測的 5.4% 調降至 4.6%。

日本第一生命經濟研究所的經濟學家田中理指出，能源短缺奪走國家經濟力的泉源，時間拖得愈長，恐怕會對開發中國家經濟帶來更多的負面影響。