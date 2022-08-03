油氣巨頭獲利豐厚 大方回報投資人 但仍對支出錙銖必較

在能源價格飆升之下，西方能源巨頭今年第 2 季獲利豐厚，將向投資人返還創紀錄的 300 億美元。

但在評估經濟衰退和氣候變遷對未來石化燃料需求的影響後，西方前五大油氣業者避免將其近 600 億美元創紀錄獲利移作投資用於新生產設備。

不願投資支出可能會加劇能源供應緊縮，除已將通膨推至數十年來高點外，還會引發消費者和反對派領導人呼籲政府增加對能源公司的稅收。

這種支出態度與之前高油價和天然氣價格周期形成鮮明對比，像是 2000 年代後期的油市繁榮刺激了快速支出以提高產量。

英國石油公司 (BP) CEO 魯尼 (Bernard Looney) 在公布 14 年來的最高獲利後指出，「由於當前的諸多不確定性，現在還是要嚴控支出。」

根據估算，BP、殼牌、道達爾 (TotalEnergies)、雪佛龍 (CVX-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 在 2022 年上半年的油氣總產量達到每天 1460 萬桶油當量，較疫情前水平低約 10%。

即使一些業者最近幾天小幅增加 2022 年的支出計畫，但仍保持在之前的目標範圍內。大部分額外資金都集中在可以在短期內開始生產的項目，或者加快已在執行中項目的開始日期。

道達爾將其 2022 年支出財測調升 10 億美元至 160 億美元，CEO 波亞內 (Patrick Pouyanne) 上周四 (28 日) 告訴分析師，部分原因是為了加速安哥拉的油田擴張。

魯尼則指出，BP 今年將增加 5 億美元支出，主要是為了增加美國 Hayensville 陸地天然氣盆地和墨西哥灣的短期產量。

但 BP 2022 年 140-150 億美元的支出預算將保持不變，並且不會改變其 2030 年前將油氣產量減少 40% 的目標，這是魯尼轉向再生能源和低碳能源雄心計畫的部分。BP 2022 年預算約三分之二用於石油和天然氣。

在這些大型能源集團中仍存在明顯的分歧，因為埃克森美孚、雪佛龍和道達爾計畫未來幾年擴大產量，而 BP 和殼牌的目標是保持產量基本持平。

埃克森美孚預計其 2022 年的產量將與去年同期持平，為 380 萬桶油當量，但計畫到 2027 年將產量提高到 420 萬桶油當量，其中大部分成長來自美國頁岩油和圭亞那。

雪佛龍在美國二疊紀盆地和哈薩克大力投資，計畫未來 5 年內以每年 3% 的速度增產，從目前的 290 萬桶油當量達到 350 萬桶油當量。

今年能源價格飆升的部分原因是多年投資不足，這意味著當需求從疫情封鎖中恢復時，能源市場甚至在烏克蘭戰爭造成的破壞之前就非常緊張。

創紀錄的 300 億美元的股東回報遠高於疫情前的 160-200 億美元。估計第 3 季將再增加，主要以股票回購的形式執行。