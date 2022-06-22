德國首度與美商簽LNG採購長約 供應20年

美國液化天然氣 (LNG) 公司 Venture Global LNG 和德國電力公司 EnBW 周二 (21 日) 宣布簽下 20 年長約，Venture Global 每年將供應 150 萬公噸的液化天然氣給 EnBW。在烏克蘭局勢影響下，德國減少從俄羅斯輸氣管路進口液化天然氣，另一方面也增加美國產液化天然氣的進口。

據《日本經濟新聞》報導，這次是德國首度和美國簽下液化天然氣的長期採購合約。自 2026 年起，Venture Global 每年將從路易斯安納州的「Plaquemines」和「CP2」兩個專案，分別輸出 75 萬公噸的液化天然氣到德國。因德國方面沒有液化天然氣接收站，計劃利用可於短時間內導入的浮動式天然氣接收站等，來克服這項問題。

另外在 2022 年 5 月，德國最大電力公司 RWE 也和美國 Sempra Infrastructure 達成基本共識，計劃每年從美國德州的「Port Arthur」專案，出口 225 萬公噸的液化天然氣到德國。

此外，德國也可能從美國埃克森美孚 (XOM-US) 與卡達國營 Qatar Energy 所共同推動中的「Golden Pass」專案，來進行液化天然氣的調度。