〈能源盤後〉OPEC+會議在即 周一大跌後 原油迎來反彈

原油期貨價格周二 (2 日) 小幅收高，自前一日大跌後反彈回升，係因交易者期待石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 的會議。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 53 美分或 0.6%，收每桶 94.42 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 51 美分或 0.5%，收每桶 100.54 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 3.057 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 3.38 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格大跌 7%，收每百萬 Btu 7.706 美元。

市場推動力

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，原油期貨價格周一大跌，可能讓 OPEC + 周三開會時對增產更謹慎，「這係因全球第二大石油消費國中國發布的經濟數據令人失望，引發需求擔憂。」

他也指出，周一大跌部分係因 Brent 原油契約期末轉倉，當時 10 月 Brent 原油期貨價格低於 9 月契約。

此外，利比亞的產油量經過 4 個月首次返回正常水準，這一點可能有助於阻止 OPEC + 增產念頭。

路透社報導，OPEC + 官員上周稱 OPEC + 將考慮維持產量穩定，但也在考慮小幅增產。

施耐德電氣高級商品分析師 Christin Kelley 指出，天然氣期貨延續跌勢，部分低迷「可能是因 8 月下半的天氣預報所推動，預測顯示美國東部、中西部和西南部部分地區的氣溫變得溫和，這可能減少發電用途的天然氣需求，放鬆市場供需的平衡。

「但近期內，天氣預報仍看漲，因為美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 未來 6 至 10 日的天氣預報顯示，除了西南部一些地區以外，全美氣溫都高於正常水準。」Kelley 寫道。