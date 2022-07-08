歐洲大肆搶購LNG 開發中國家頓失一大發電來源

歐洲國家為了尋找俄國天然氣替代品，正在大肆購買液化天然氣 (LNG)，但此舉卻剝奪開發中國家重要的電力來源，凸顯俄烏戰爭引發的連鎖效應。

巴基斯坦官員周四 (7 日) 表示，欲招標約 10 億美元的 LNG，但未收到報價。由於進口量不足以供應發電廠使用，目前當地家庭和企業每天有數個小時處於被政府強迫停電的狀態。

LNG 已從兩年前疫情初期的谷底猛烈反彈 1900%。LNG 價格通常低於原油，但目前 LNG 的報價相當於以 230 美元買入一桶油，是當前國際油價的兩倍以上。

如此高昂的價格，讓印度、巴西等開發中國家難以和歐洲買家競爭，只能減少進口，甚至中國也減少採購。

孟加拉已經切斷一天部分時間的供電，印度轉而則提高煤炭和國內天然氣的用量。

專家透露，一些預定載到窮國的 LNG 船舶被轉移到歐洲，顯示即使供應商按照合約必須支付罰金，轉單到歐洲仍是一項有利可圖的交易。

俄羅斯對歐洲的天然氣已經減供，歐洲國家都希望趕在暖氣用量大的冬季到來以前建立一定庫存。巴基斯坦石油部長 Musadik Malik 說：「因為烏克蘭戰爭，歐洲正在降低對俄國天然氣的依賴，導致我們這裡所有可得的資源都被歐洲買走了。」

Wood Mackenzie 資料顯示，歐洲國家今年初到 6 月 9 日為止的 LNG 進口量大增 49%，反觀印度同期進口量減少 16%，中國下降 21%，巴基斯坦也降低 15%。

杜拜顧問機構 Qamar Energy 執行長 Robin Mills 說，接下來到 2025 年這段期間，LNG 供應量幾乎不會增加。「現在是夏天，LNG 需求還不大，等到冬天來臨，尤其是如果俄國進一步減供，歐洲就會面臨大麻煩，連帶巴基斯坦等仰賴 LNG 國家也會受影響。」