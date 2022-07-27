歐洲達成天然氣減量15%協議 能源危機恐成持久戰

歐盟國家周二 (26 日) 批准一項弱化版本的協議，同意未來八個月限制天然氣用量，以減輕成員國因俄國斷供受到的衝擊，匈牙利是唯一仍反對的成員國。

根據協議內容，此措施為自願性質，歐洲國家從 8 月到明年 3 月期間，天然氣用量將比 2017 年至 2021 年同期減少 15%，但若遇到緊急情況，此措施可能轉為強制執行目標。

由於協議包含大量豁免條款，且談判代表尚未討論出對違反者的懲罰措施，分析師認為成效可能打折。也有人擔心，即使減用天然氣，也無法避免冬季短缺。

俄羅斯國營天然氣巨擘 Gazprom 以渦輪機停止運轉為由，周三起大砍經由北溪一號管線輸往德國的天然氣，出口量只剩管線最高產能的 20% 左右。

荷蘭 TTT 天然氣期貨周二跳漲 19.8% 至每兆瓦時 211.70 美元，是 3 月以來最高。

歐洲天然氣期貨已經連兩日飆升，凱投宏觀警告，歐洲可能難以滿足天然氣需求，該地區基準價格未來幾年可能都將居高不下，2022 年底可能為每兆瓦時 150 歐元，2023 年降至 100 歐元，仍處於歷史高點。

凱投宏觀全球經濟服務主管 Jennifer McKeown 和首席經濟學家 Caroline Bain 說：「我們調升對歐洲天然氣價格的預測，以反映俄國現在已經明顯減供的事實。這可能破壞歐洲在 11 月前冬季來臨前，把儲存容量提升到 80% 的進度。」

俄國警告，天然氣供應可能持續中斷，希望渦輪機問題能得到解決。歐盟能源部長 Kadri Simson 駁斥俄國的說法，稱一切都是政治動機。

兩名官員透露，匈牙利是唯一反對協議的成員國，主張協議不符合該國最佳利益且無法執行。

協議中的豁免措施包括，較難連接到歐洲其他天然氣供應網路的成員國可以要求降低減量目標，例如愛爾蘭、馬爾他、賽普勒斯。出口到他國能力有限的國家，如果已經達到最大出口量，也可以要求減量，例如不依賴俄國天然氣且一開始持反對意見的西班牙。

此外，8 月前就超額完成減量的國家，也可以降低目標，這代表德國、義大利在內十多個儲氣量相對充足的國家，減量幅度可能較小。關鍵產業用量可以不受減量限制，例如能源密集的鋼鐵製造。