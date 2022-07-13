日本要求美國、澳洲增產LNG及穩定供應

據《路透》報導，為參加四方安全對話 (Quad) 的能源部長會議，正在澳洲雪梨訪問的日本經濟產業大臣萩生田光一，周三 (13 日) 表示，已經向美國和澳洲提出液化天然氣 (LNG) 增產及穩定供應的要求，也獲得兩國理解。

萩生田光一分別和美國能源部長葛蘭何 (Jennifer Granholm)、以及澳洲資源部長金恩 (Madeline King) 等人進行會談，萩生田光一在會談後表示「對方都表示理解日本立場」，「相信已獲得充分理解」。

俄羅斯總統普丁在今年 6 月 30 日簽署總統令，指示成立新公司接管俄羅斯遠東地區的石油和天然氣資源開發事業「薩哈林 2 號」(Sakhalin 2)，日本能否順利從俄羅斯進口液化天然氣，也因此出現變數。

萩生田光一指出，考量全球擔憂液化天然氣的供給緊繃，從美國、澳洲這幾個和日本共享相同價值觀的國家進口液化天然氣，顯示有其重要性；如果將來日本企業有從事液化天然氣交易和全新投資等意願，日本政府也將積極提供官方金融等支援，增強日本液化天然氣調度能力。

據路透報導，在這次四方安全對話的能源部長會議當中，並未特別討論到液化天然氣和俄羅斯經濟制裁等問題；不過，各國在能源安全保障的重要性方面取得一致共識。