暴跌後撿便宜？多因素干擾股票評價 投資人望之卻步

美股暴跌往往吸引投資人進場撿便宜，但近來殖利率飆升、油價狂漲加上聯準會 (Fed) 一心想要壓制 40 年來最嚴重的通膨，種種因素使投資人難以評估股票價值，寧可在場外觀望。

今年至今，標普 500 指數已下跌 23%，並在本周稍早墜入熊市，股票價格無疑較年初便宜許多，但是否便宜到值得買進仍有待確認，因市場持續震盪且經濟前景變幻莫測，導致用來評估股價的指標難以發揮作用，部分投資人因此選擇保持觀望。

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 全球市場策略師 Sameer Samana 認為，在利率和獲利前景能見度更高之前，股票的公允價值很難捉摸。該機構近期開始建議投資人降低股票風險，將資金轉移到固定收益資產。

Refinitiv Datastream 數據顯示，今年的跌勢已導致標普 500 指數的預估本益比 (Forward PE ratio) 自年初的 21.7 倍降至 17.3 倍，相當接近歷史平均水平的 15.5 倍。

雖然 Refinitiv IBES 預期標普 500 指數成分股今年獲利將增長近 10%，在通膨飆升和金融環境收緊的情況下，部分市場參與者對於上述預測有所質疑。

富國銀行策略師便預估，今年企業獲利將繼續增長但力道稍緩，且考量到今年底至明年初有可能出現經濟衰退，策略師認為，明年企業獲利恐陷入萎縮。

此外，隨著市場對 Fed 的政策預期不斷變化，殖利率近來的震盪走勢，也讓投資人難以計算股票估值。

10 年期美債殖利率本周在近 35 個基點的區間內震盪，衡量美國公債市場波動性的美林公債波動率指數 (ICE BofAML MOVE Index) 則處在 2020 年 3 月以來最高水平。

美國公債殖利率通常在傳統估值模型中扮演重要角色，因殖利率上升會導致未來現金流價值下滑，進而削弱股票資產對投資人的吸引力。