Fed貨幣政策報告：承諾採取「無條件」措施降低通膨

美國聯準會（Fed）周五（17 日）在半年度貨幣政策報告中展現硬措辭描述其應對通膨的方法，稱對恢復物價穩定的承諾是「無條件的」，但報告中並未詳細說明「無條件」一詞的意涵。此外，目前 Fed 的利率遠低於利率設定參考公式推算出的建議水準。

Fed 在報告提到：「聯邦公開市場委員會（FOMC）有必要透過物價穩定性支撐強勁的勞動市場，FOMC 在遏止高通膨方面的承諾是「無條件的」。這是 Fed 迄今最強硬的聲明，意味著未來將繼續升息與收緊政策，解決經濟最重要的問題。

有分析指出，「無條件」這一措辭是 Fed 迄今為止最鷹派的用語，表明不會讓任何事情、包括失業率可能上升，來阻礙其對抗通膨的決心和行動，也暗示 Fed 願意冒這樣的風險，以避免出現更糟的情況，即通膨完全失控且造成更具破壞性的長期損害。

Fed 的報告也提到，由於通膨率遠高於 2% 目標、經濟成長強勁，利率設定參考公式推算結果表明，應把今年的利率設在 4% 至 7% 之間，這意味著目前 Fed 的利率遠遠低於該公式的建議水準。

不過 Fed 表示這類規則僅供參考，因為公式考慮的是一組狹窄的經濟數據，沒有將利率接近於零時期，央行難以刺激經濟成長的問題列入考，然而這些公式也可能讓外界認為，Fed 為對抗高通膨將會更積極升息。

在描述通膨現狀時，報告稱美國個人消費支出物價指數（PCE）價格指數年增創 40 年新高，主要由食品和能源價格加速推動，反映出俄烏衝突導致的大宗商品價格進一步上漲。儘管目前通膨飆升集中在食品和能源等波動較大的領域，但物價上漲已擴及核心商品和服務。

報告稱，供應鏈瓶頸仍然是全球企業的主要障礙，並面臨進一步惡化風險。雖然美國製造商一年多來產量成長穩定，但訂單積壓和交貨時間仍然很高，生產者價格迅速上漲。國際貨運業務正受到疫情干擾，俄烏衝突增加了一些製造業投入供應中斷的風險。

Fed 主席鮑爾將於下周周三、四（22-23 日）先後出席國會參議院銀行委員會以及眾議院金融服務委員會聽證會。