美國試圖跟進歐盟立法 iPhone可能強制換USB-C

多家外媒週五 (17 日) 報導，美國參議院正推動通用充電器規格的法規政策，希望跟進歐盟推動單一的行動充電接口 USB Type-C (簡稱 USB-C) 充電規格，全球標準充電器規格可能更走向統一。

為減少電子垃圾、環保需求，歐盟日前針對手機、平板電腦與相機提供單一的行動充電接口 (USB-C) 達成協議，歐洲將於 2024 年秋季迎來統一充電線規格世代，美國國會正尋求跟進這項強制令。

美國試圖跟進歐盟立法 iPhone 可能強制換 USB-C (圖片：翻攝 AppleInsider)

民主黨聯邦參議員馬基 (Ed Markey)、華倫 (Elizabeth Warren) 和桑德斯 (Bernie Sanders) 週五聯名致函美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) ，呼籲商務部效仿歐盟類似的政策，推動統一充電線規格的政策。

參議員們在信中敦促美國商務部效仿歐盟，推動一項綜合策略以減少不必要的消費者成本、減少電子垃圾，並恢復購買新電子產品過程的理智和確定性。

參議員以蘋果的 Lightning 為例，抨擊這類接頭是過時的。信中寫道：「對消費者來說，這既昂貴而且令人沮喪，造成電子垃圾大量產生... 人們厭倦在許多纏繞糾結的充電線抽屜裡翻找相容的設備，或乾脆就買一個新的。」

參議員們敦促雷蒙多與商務部機構相互協調，制定一項全面的計畫，改善美國缺乏共同收費標準的情況，以保護消費者和環境。

蘋果歷年來反駁歐盟關於充電規格的說法，認為這樣的要求將導致更多的電子垃圾產生並扼殺創新。

市場解讀，歐盟花費多年才最終通過這項協議，但不管美國最終結果為何，蘋果已傳出將在 2023 年推出 USB-C 接口的 iPhone，而且蘋果最終的目標是徹底砍掉充電接口，完全採用無接口設計。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15% 至每股 131.56 美元，今年迄今跌幅高達 27.72%。