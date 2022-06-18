〈美股盤後〉四巫日鷹聲襲來 標普週跌5.8% 創2020年3月來最差

美股四巫日來襲，美股週五 (17 日) 開高後震盪，美債殖利率全線攀升，聯準會主席鮑爾重申降低通膨承諾後，向來偏鴿派的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 暗示 7 月支持升息 3 碼，美股一度翻黑。然而，3.5 兆美元的選擇權到期引發空頭回補，美股下行空間受限，而且在中概股強勢高升，科技股穩盤助攻之下，四大指數僅道瓊黯然收黑，那指收紅近 1.5%，標普和費半收盤微漲。

在聯準會實施自 1994 年以來最大升息幅度，和瑞士央行歷史性的升息衝擊下，結束了股市動盪的一週。道瓊週跌 4.79%，在過去 12 週中有 11 週下跌，這是前所未有的狀況。標普週跌 5.8%，創下 2020 年 3 月以來的最大週跌幅，那指週跌 4.78%，費半週跌 8.95%。

政經消息方面，聯準會週五發布迄今最鷹聲嘹亮的半年度貨幣政策報告，指出聯準會將採取所有必要行動應對通膨，對恢復物價穩定的承諾是「無條件的」。

本週堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 獨持異議，成為唯一反對聯準會升息 3 碼的 FOMC 票委，喬治週五發出的聲明指出，調整利率速度固然重要，但政策變化對經濟影響滯後，重大而突然大幅升息可能會讓家庭和小企業感到不安。

地緣政治方面，烏俄戰爭已開打近 4 個月，俄國總統普丁週五在「聖彼得堡國際經濟論壇」砲轟西方國家經濟制裁是瘋狂且魯莽的行為，普丁強調，俄國對烏克蘭採取特別軍事行動是被迫的，為此行動設定的所有目標都將會全面實現。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.38 億例，死亡數突破 631 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週五 (17 日) 股四大指數表現：

標普 11 大板塊互有消長，跌幅前三大板塊有能源 (-5.57%)、公用事業 (-0.95%) 和必需消費品 (-0.41%)，相對來看，通訊服務 (+1.32%)、非必需消費品 (+1.22%) 和資訊科技 (+0.99%) 表現較佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王群起走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15%；Meta (META-US) 上漲 1.78%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.47%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.09%。

道瓊成分股漲跌不一。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.57%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.93%；高盛 (GS-US) 下跌 1.82%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.17%；美國運通 (AXP-US) 上漲 4.86%；波音 (BA-US) 上漲 2.58%。

費半成分股互見漲跌。AMD (AMD-US) 下跌 0.59%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.79%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.27%；美光 (MU-US) 上漲 1.35%；德儀 (TXN-US) 跌 0.77%； 高通 (QCOM-US) 漲 0.14%。

台股 ADR 以中華電信表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.46%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.81%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.72% 至每股 650.28 美元，本週跌幅超過 6%，自去年 11 月創歷史新高點以來，特斯拉股價近乎腰斬。特斯拉近期啟動裁員計畫，迄今裁員 14%，除了銷售和交車部門的一般員工外，裁員浪潮也波及領時薪的員工。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15% 至每股 131.56 美元。歐盟近期拍板通過 2024 年秋季將電子產品改以 USB-C 作為充電介面，美國參議院正推動立法跟進歐盟這項強制令。

路透週五報導，中國人民銀行已接受螞蟻金服集團成立金融控股公司的申請，顯示中國監管力度正在放鬆，螞蟻重啟上市程序更近了。iShares 中國大型股 ETF 走升 1.83%，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 漲 0.77% 至每股 102.24 美元。

中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 飆漲 8.29% 至每股 20.77 美元。摩根士丹利分析師 Tim Hsiao 重申對蔚來汽車股票「增持」評級，目標價 31 美元。Hsiao 認為，蔚來汽車已接近利潤低谷，若能在第二季繳出 1.1 萬至 1.3 萬的交車量，將有助恢復投資人信心，

經濟數據

美國 5 月工業生產年增率報 5.83%，前值 6.29%

美國 5 月工業生產月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 1.4%

美國領先指數月增率報 - 0.4%，預期 - 0.4%，前值 - 0.3%

華爾街分析

Lombard Odier Asset Management 宏觀主管 Florian Ielpo 稱：「市場持續在『通膨導致的貨幣正常化和貨幣政策錯誤』之間搖擺不定，這是股票估值持續波動的原因之一。」

富國銀行分析師 Chris Harvey 表示，近期經濟走向衰退已成許多投資人料想的定局；現在唯一的問題是衰退的持續時間和對企業盈利影響的嚴重程度，與前兩次同樣因通膨失控有關的熊市相比，美股熊市還有很長的路要走。

德銀投資長 Christian Nolting 認為，宏觀經濟和投資環境可能仍然非常脆弱，復甦並不簡單，而且即使最樂觀的假設，中國經濟重新開放後，供應鏈中斷問題也需要時間來解決。

鉅亨溫馨提醒，下週一 (20 日) 為美國「六月節全國獨立日」，美股休市一天。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主