〈能源盤後〉經濟衰退恐懼蔓延 國際油價重挫7% WTI連7周漲勢止步

投資者因應經濟衰退隱憂和需求擔憂，原油期貨價格周五 (17 日) 下跌，WTI 原油和 Brent 原油本周收低，終止延續數周的漲勢。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8.03 美元或 6.8%，收每桶 109.56 美元，最近月契約本周下跌 9.2%，此前已連續 7 周收高。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6.69 美元或 5.6%，收每桶 113.12 美元，最近月契約本周下跌 7.3%，此前已連續 4 周收高。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 4.1%，收近每加侖 3.793 美元，本周下跌 9.1%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5.1%，收每加侖 4.3398 美元，本周下跌 0.6%。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 7% ，收每百萬 Btu 6.944 美元，為 4 月 28 日以來最低收盤價。

市場推動力

由於美國聯準會 (Fed) 升息後，引發經濟衰退擔憂，令大宗商品與其他風險資產承壓，本周油價陷入困境。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「由於未來幾個月全球經濟將邁向放緩的預期心理越來越濃厚，市場對需求的擔憂日益加劇。投資者最擔心經濟放緩程度較預期嚴重。」

美 Fed 升息後，英國央行 (BOE) 跟著升息，瑞士銀行 (SNB) 升息幅度大於預期。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「雖然許多人認為積極升息是遏制通膨猖獗的一大關鍵，但加速升息也提高廣泛經濟陷入衰退的風險，因為利率上升會削弱成長。」

「對原油而言，這使需求問題成為關注焦點，尤其是夏日駕駛季初期，消費者在各地加油站都面臨創紀錄的油價。」

Fraser 指出，隨著價格不斷上漲，美政府對原油生產商和煉油廠的批評越來越多。近日報導表明，美國可能會限制柴油和汽油等石油產品出口。「但最終，必須靠一般基本面因素才能讓價格下降，而非靠暫時性的立法。」

由於美國對伊朗實施新制裁的消息，原油價格周四反彈。但盛寶銀行策略師指出，投資者無法擺脫對需求的擔憂，中國長期封城是主要催化劑。

國際能源署 (IEA) 本周稍早預期，供應成長將落後需求，讓本就緊繃的市場推至短缺 50 萬桶 / 日，並使價格飆升。

與此同時，天然氣期貨價格本周下跌超過 21%，為 2021 年 12 月初以來的最大單周跌幅，係因德州 Freeport LNG 出口設施周二發生火災後，全面恢復營運延遲至年底，預計恐增加天然氣國內庫存，使當日天然氣價格重挫 16%。

