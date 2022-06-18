經濟衰退風險上升 華爾街下調廣告驅動型網路股 Meta、Alphabet恐受挫

經濟放緩或甚至衰退恐令廣告驅動的網路股受創，華爾街開始將企業縮減廣告預算的趨勢納入其獲利模型，紛紛下調多家廣告驅動型企業的財務預期。

美銀全球研究部網路分析師 Justin Post 周五 (17 日) 便因此調降 Meta (META-US) 、Alphabet (GOOL-US) 和 Pinterest (PINS-US) 財務預期。

Post 研究報告指出，美銀經濟學家調降了美國 GDP 成長預期，「歷史數據表明，美國網路廣告業增長與美國 GDP 具有高度相關性。」他將今年下半年和 2024 年的廣告支出估值下調，同時也調降 Meta、Alphabet 和 Pinterest 的營收估值，日前他已調降 Snap (SNAP-US) 的財務估計。

Post 指出，雖然他考量經濟放緩，但並未將經濟衰退納入計算。美銀的經濟模型現在估計今年 GDP 成長 2.3%，較先前估計的 4% 增幅縮減。針對 2023 年，美銀預期 GDP 成長自先前的 2.2% 估值下降至 1.4%。

Post 表示，以此計算，2023 年網路廣告銷售商年度營收成長約 11%，但若出現適度的經濟衰退，將削減該數據。倘若經濟衰退，廣告支出可能會在 1 至 2 季內持平或出現個位數降幅。

Post 將 Meta 第三季營收預估下調 3%，而 2023 年預估則下降 9% 至 1350 億美元，較華爾街共識預期低 120 億美元，至於明年的 EPS 則下調 12% 至 12.05 美元，遠低於華爾街共識預期的 13.88 美元。

Post 將 Alphabet 第三季營收預估下調 1%，2023 年營收 (不含流量獲取成本) 下調 6% 至 2665 億美元，較華爾街共識預期低 175 億美元，對其 2023 年 EPS 則自 129.83 美元下調至 121.27 美元，遠低於華爾街共識預期的 132.55 美元。

針對 Pinterest，Post 下調 6 月一季的營收預估 6%，2023 年營收下調 16% 至 32 億美元，較華爾街預期共識低 5 億美元。

他先前將 Snap 2023 年營收下調 23% 至 63 億美元，係因該公司管理層今年 5 月曾表示，6 月一季的獲利和營收可能較先前預期下降。Post 對 Snap 的預估遠低於華爾街預期共識的 67 億美元。

Post 表示，經濟衰退仍是網路產業的風險，且上一回 2008 年的經濟衰退中，該產業表現不佳。他認為，經濟衰退期間，Meta 和 Alphabet 是此類股的首選，因為這兩家的廣告商種類廣泛、投資支出有彈性且獲利健康，可讓他們比其他廣告業者更有活力。

但 Post 也說，由於美 Fed 持續升息，投資者對該類股的情緒不太可能改善。