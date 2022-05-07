升息多少才能壓制通膨？Fed兩位重量級前官員不同意鮑爾看法

兩名剛卸職的聯準會 (Fed) 官員最近不約而同對現任主席進行一番炮火猛攻，他們呼籲，美國將必須大幅升息到遠高於目前預期的水準，其結果是經濟將陷入衰退。

這兩位官員最近都卸下副主席職務，一位為直到今年 1 月仍是 Fed 主席鮑爾制定貨幣政策的副手克拉里達 (Richard Clarida)，另一位是去年 12 月底之前負責金融監理的奎爾茲 (Randal Quarles)。兩人在 Fed 任職期間從未主張大幅升息。

克拉里達目前擔任哥倫比亞大學經濟學教授，並回鍋自己創立的投資機構。他主張，Fed 需把利率調升到至少 3.5%——即比中性水準高 1 個百分點——才能讓通膨回到 2% 目標，其結果是美國經濟可能陷入衰退。

奎爾茲比克拉里達更強硬，他說，Fed 早該在去年 9 月就升息，現在通膨壓力緊繃、失業率已低，市場需求超過供給，Fed 才開始快速升息，可能讓美國經濟陷入衰退。

Fed 本周三宣布升息 2 碼 (50 個基點)，鮑爾表示，至少 6 月和 7 月都會有同樣升息幅度，目的是讓隔夜貸款利率快速上升到 2.25% 至 2.5% 的「中性」區間，並視情況在必要時進一步調升。

鮑爾還說，這樣的作法將可引導通膨降溫，且經濟仍能軟著陸，不至於衰退。

Fed 兩位剛卸任的副主席罕見公開批評主席鮑爾的政策。(圖: AFP)

這兩位 Fed 前官員並不寂寞，直到 2018 年仍擔任紐約聯準銀總裁的杜雷 (Bill Dudley) 最近也說，Fed 升息升得太慢，一場經濟衰退勢不可免。

美銀全球經濟部門主管 Ethan Harris 說：「這樣的批評很罕見。Fed 不可能跳出來坦承『我們做錯了』，但我想他們明白自己等得太久。我想這些批評有其道理，而且反而可能有助於凝聚 Fed 內部共識，升級打通膨的力道。」

克拉里達和奎爾茲對前同事的批評，可說是 1970 年代以來最尖銳的言論。1970 年代美國通膨率曾衝破 10%，在那段期間擔任 Fed 主席 Arthur Burns 和 William Miller 遭經濟學家狠批「根本不知道怎麼因應通膨。」

克拉里達任職期間雖然對貨幣政策有重要影響力，但也受限於難以在公開場合表達和鮑爾相差甚遠的觀點。他說，Fed 有因應挑戰的工具，眼前要執行的任務複雜，面臨艱難的取捨。

奎爾茲則說，Fed 領導層人事的不確定性，和升息延誤有關，如果人事早點確定下來，Fed 可能可以早一點行動。美國總統拜登去年 11 月提名鮑爾連任主席，但因國會議員確診等因素，目前尚未表決。