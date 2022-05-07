〈紐約匯市〉4月非農優預期 美元收低 周線仍連五紅

在投資人關注聯準會 (Fed) 是否採取更積極手段打擊通膨的同時，美國公布上月非農數據優於預期，美元指數周五 (6 日) 自 20 年高點回落，最終收低，但周線仍漲近 0.7%，連續第五周收紅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.09%，報 103.66，盤中再觸 2002 年底以來最高，達 104.07，本周上漲 0.68%。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五表示，若供應鏈問題沒有獲得解決，聯準會將被迫更積極升息，使美國經濟面臨衰退風險。他也重申，究竟利率何時會升到中性水平，決策者仍在密切關注。

對 Fed 積極收緊貨幣政策擔憂情緒，周四 (5 日) 掀起股市拋售潮，美元則獲避險需求提振，觸及 20 年高點，然而，隨著投資人消化鷹派訊息，加上部分分析師認為通膨可能已經觸頂，美元回吐漲幅。

經濟數據方面，美國周五公布 4 月非農新增就業人口高於預期，且繼 3 月增長 0.5% 後，4 月平均每小時工資增長 0.3%，使年增率自 5.6% 下滑至 5.5%。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「好消息是工資增速沒有以前那麼快，這應該有助於緩解市場對這方面的疑慮，並意識到或許通膨正在觸頂。」

在非農之後，下一個關注焦點是下周三的消費者物價指數 (CPI) 數據。路透調查經濟學家預期，4 月 CPI 年增率的預估值中位數為 8.1%，較 3 月的 8.5% 略為下滑。

受歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論提振，歐元兌美元升 0.10% 至 1.0551 美元，歐元稍早一度跌至 1.0483 美元，但仍維持在五年低點上方。

法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 表示，歐洲央行今年應將存款利率調升至正值，他支持 ECB 今年至少升息 3 次，德國央行總裁 Joachim Nagel 也呼籲歐洲央行盡快升息。

對俄羅斯的一系列制裁，使歐元區面臨經濟增長放緩和能源供應中斷等困境，持續拖累歐元走軟。周五公布的德國 3 月工業產出較上月下滑 3.9%，降幅遠高於預期。

英鎊兌美元貶 0.14% 至 1.2337 美元，延續前一日跌勢，盤中創下 2020 年 6 月以來最低水平。英國央行 (BOE) 日前將利率調升至 2009 年以來最高水平，但警告經濟面臨衰退風險。

美元兌日圓升 0.29% 至 130.54 日圓，本周收在 130 日圓關卡上方。

加密貨幣跌勢收斂，截稿前，比特幣跌 1.5% 至 36,006 美元，本周跌約 6%，以太幣跌 2% 至 2,696 美元。

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