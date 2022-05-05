Fed如預期升息2碼 下月起每月縮表475億美元

聯準會 (Fed) 週三 (4 日) 結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率會議，一如預期，聯準會決定升息 2 碼，將利率調升至 0.75%~1% 區間，並將在 6 月開始縮表。

FOMC 委員週三一致投票同意，將聯邦基金利率目標區間從 0.25%~0.50% 升至 0.75%~1% 區間，試圖遏制自 1980 年代初以來最熱通膨，這是 2000 年 5 月以來最大升息幅度。

聯準會宣布從 6 月 1 日開始「漸進式」地縮減近 9 兆美元的資產負債表，每月削減最多 475 億美元，包括 300 億美元的美國公債和 175 億美元抵押擔保證券 (MBS)。3 個月後，聯準會將會擴大縮表力度，每月削減最多 600 億美元美債和 350 億美元。

聯準會釋出的聲明提到，經濟活動在第一季略有下降，但通膨仍然處於高位，家庭支出和企業固定投資依然強勁。

聲明還提到，新冠疫情以及美國政府為解決這一問題所做的努力。中國因疫情採取的封控可能會加劇供應鏈中斷。FOMC 委員「高度關注」通膨風險。

聯準會公布利率決定前，美債殖利率走高、黃金小漲，美元變化不大，美股狹幅震盪。公布決定後，債市出現波動，對政策較敏感的 2 年公債殖利率跳水，美股主要指數持續走高，美元下滑。