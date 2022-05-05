一文掌握Fed最新決策：淡化升3碼預期、6月開始縮表、通膨風險

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (4 日) 一如預期宣布升息 2 碼，將利率調升至 0.75%~1% 區間，並將於 6 月開始縮表，試圖抑制 1980 年代初以來最熱通膨，主席鮑爾發表鷹中帶鴿的言論，強調聯準會降低通膨的決心，並平息一次升息 3 碼的市場擔憂。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

鮑爾發表鷹中帶鴿的言論 (圖片：AFP)

重點一：淡化一次升 3 碼預期

聯準會週三宣布升息 2 碼，將利率調升至 0.75%~1% 區間，這是 2000 年 5 月以來最大升息幅度。而市場相當關心鮑爾是否為升 3 碼亮綠燈？鮑爾在週三在疫情後舉行的首場面對面記者會上打壓此預期。

鮑爾稱，在接下來幾場會議中， 2 碼 (50 個基點) 的升息幅度應會在接下來的幾次會議上討論，目前並未積極考慮升息 3 碼 (75 個基點)，因為預期開始看到通膨趨於平緩。

鮑爾表示，距離中性利率水平還有很長的路要走，嘗試提前 60 天、90 天提供前瞻指引是非常困難，全球經濟可能發生的事情太多，聯準會正預留空間來查看數據，屆時再做決定。

鮑爾發表此言論後，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 6 月會議升息 3 碼的可能性降至 76% 左右。今年升息預期亦被降低，目前定價的年底聯邦基金利率為 2.80%，低於利率聲明公布前的 2.96%。

市場預測 6 月會議升息 3 碼的可能性降至 76% 左右 (圖片：FedWatch)

重點二：6 月份開始縮表

聯準會宣布從 6 月 1 日開始「漸進式」地縮減近 9 兆美元的資產負債表，每月削減最多 475 億美元，包括 300 億美元的美國公債和 175 億美元抵押擔保證券 (MBS)。3 個月後，聯準會將會擴大縮表力度，每月削減最多 600 億美元美債和 350 億美元。

鮑爾在記者會上強調：「實際上，我們並不清楚縮表的影響。」鮑爾此前在國會聽證會上表示，這一過程大約需要三年時間，這意味著削減約 3 兆美元。

重點三：高度關注通膨風險

FOMC 釋出的聲明提到，聯準會官員正「高度關注」通膨風險。鮑爾直言：「美國通膨太高了，我們理解它造成的困難。聯準會正在迅速採取行動，直接向美國人民談話，聯準會有工具和決心將通膨率降至 2% 左右的目標。」

重點四：聯準會的通膨難題、政策工具限制

高通膨正凸顯聯準面臨的供需難題，通膨的一個主要因素是供應鏈問題惡化，但聯準會的工具只針對需求。

鮑爾重申，聯準會政策是通過抑制需求來對抗通膨，並不能真正應對供應衝擊，只能根據需求發揮作用。聯準會基本上有利率、資產負債表和前瞻指引等工具，但這些是眾所周知的鈍器，不像外科手術工具一樣精確。

鮑爾強調，俄烏戰爭和中國新冠疫情惡化是可能進一步加劇全球供應鏈中斷的問題，而這將提高總體通膨，聯準會對此無能為力。

但他提到，聯準會將堅持冷卻需求，並希望供應問題盡快得到解決，沒有人認為解決高通膨很容易簡單，但這肯定有一條可行路徑，目前他們還有很多工作要做。

重點五：對實現經濟軟著陸有信心

鮑爾稱，美國勞動力市場具有彈性，預期勞動力需求將會趨緩，同時，失業率可能進一步降低。

儘管實現經濟軟著陸是一項挑戰，他提到，美國經濟正走向經濟軟著陸的道路，因為經濟還未接近衰退。美國經濟非常強勁，處於應對緊縮貨幣政策的有利位置。

市場變化

鮑爾發表鷹中帶鴿的言論，平息市場對大幅升息的恐慌，黃金上揚，美元跌破 103，美債殖利率跳水，比特幣突破 4 萬美元，美股主指尾盤飆漲，金融與科技股漲勢猛烈，道瓊收紅 932.27 點。

華爾街分析

Cornerstone Wealth 投資長 Cliff Hodge 稱，聯準會放出悠揚鴿聲，鮑爾記者會的主要收穫在於，一次升 75 個基點是不可能的。

State Street Global Advisors 投資策略師 Michael Arone 表示，市場鬆了一口氣，聯準會並沒有變得更加鷹派，他們兌現了其前瞻指引，緩解投資人對升息路徑的擔憂。

Thornburg Investment Management 投資部門共同主管 Jeff Klingelhofer 表示，有時，聯準會的反應讓人感覺像是超級鷹派，但他們在官方溝通中卻變得相對鴿派。

Arone 總結鮑爾記者會提到的三大重點，第一是聯準會沒有積極考慮一次升息 75 個基點、第二點是一些證據表明通膨可能已見頂，最後一點是，聯準會仍有機會實現經濟軟著陸，因為家庭、企業和勞動力市場狀況良好。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 提到，鮑爾駁斥有關升息 3 碼的言論，以及他對近期個人消費支出 (PCE) 趨勢的樂觀態度，這令股民感到振奮。

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示，FOMC 朝著修正通膨錯誤邁出有意義的第一步，這受到投資人的歡迎而不是恐懼以對。

ING Groep 全球宏觀研究主管 Carsten Brzeski 說，市場處理的問題是聯準會將走向何方？這一系列升息至 5% 或 6%，真的會以經濟降溫告終嗎？