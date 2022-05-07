鷹派官員捍衛貨幣政策：Fed並未落後通膨形勢

美國聯準會 (Fed) 兩名鷹派決策官員周五 (6 日) 不約而同表示，當前的貨幣政策並未落後通膨形勢，前瞻指引已經發揮顯著的效果。

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.5%，是 40 年來最火熱的通膨，Fed 多次被批評，政策回應落後形勢。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard)、Fed 理事華勒 (Christopher Waller)，都是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 裡的鷹派成員，兩人在史丹佛大學胡佛研究所一場活動上，面對與會者對 Fed 行動過於緩慢的批評加以辯護。

兩人主張，批評者沒有把 Fed 3 月升息前的金融情勢緊縮考慮進去。

布拉德說：「可靠的前瞻指引代表早在 Fed 採取行動之前，市場利率就已經大幅上升。」從這個角度解釋，Fed 並未遠遠落後情勢。

華勒也提出類似看法，他說，Fed 措辭讓金融市場去年 9 月開始押注升息，他預測，此事帶動兩年期公債殖利率出現的上升幅度，相當於 Fed 升息 2 碼。

「從這個角度來看，如果用前瞻指引說明，從 2021 年 9 月已經產生實質升息的效果。那我們可能落後情勢多遠？」

Fed 實際上在今年 3 月開升息第一槍，並在 5 月升息 2 碼，是 22 年來最大升幅，主席鮑爾已經表示，6 月和 7 月可能分別再升 2 碼。Fed 另從 6 月開始縮減龐大的資產負債表，前三個月縮減 475 億美元，9 月後每月縮減 950 億美元。

根據 5 月決議，官員希望把利率升到約 2.5% 的中性水準，如果通膨還是沒降，可能升得更高。

金融市場本周劇烈震盪，周三一度因鮑爾「未積極考慮升 3 碼」一席話而大漲 900 多點，但周四隨即回吐所有漲幅。決策委員當中，布拉德曾公開表示「不能排除一次升息 3 碼的可能性」，但他在 5 月開會時支持升息 2 碼。

里奇蒙聯準銀總裁巴金 (Thomas Barkin) 仍不排除升息 3 碼的可能性，他周五說：「我從未排除任何事，檯面上應該要有各種選項。」

即使是政策光譜稱得上最鴿派的官員，明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五說，除非供應鏈壓力推升物價的情況好轉，否則利率可能必須升到超越中性水準。巴金和卡什卡里今年皆無投票權。