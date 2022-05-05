Fed 5月聲明全文+縮表計畫內容

5 月決策聲明全文

儘管第 1 季整體經濟活動下滑，家庭支出和企業固定投資仍強勁。最近幾個月的就業成長強健，失業率已大幅下滑。通膨率居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。

俄羅斯侵略烏克蘭導致巨大的人道和經濟苦難。這對美國經濟的影響是高度不確定的，侵略和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，而且可能打壓經濟活動。此外，中國因 Covid 相關的封鎖可能加劇供應鏈中斷。委員會高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。在堅持適當貨幣政策立場下，委員會預期通膨將回到 2% 目標，且勞動力市場將保持強勁。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 0.75% 至 1% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。

除此之外，委員會決定從 6 月 1 日開始縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如與這份聲明同時發布的「縮減聯準會的資產負債表規模計畫」所描述的內容。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、布拉德 (James Bullard)、喬治 (Esther George)、哈克 (Patrick Harker)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。哈克是本次會議的代理投票委員。

縮減聯準會的資產負債表規模計畫

與 2022 年 1 月發布的縮表原則一致，委員會所有成員同意以下內容，以大幅縮減聯準會持有的證券：

委員會打算隨時間推移，以可預測的方式縮減持有證券，將從 6 月 1 日起，調整系統公開市場帳戶 (SOMA) 持有證券因到期收回本金的再投資金額。而 SOMA 持有的本金，超過每月上限的部分將進行再投資。

針對公債，上限將設定在每月 300 億美元，三個月過後提高到每月 600 億美元。在這個上限所減少的公債證券將包括公債附息證券，如果票息到期日低於每月上限，則包括國庫券。

針對機構債和機構抵押擔保證券 (MBS)，上限一開始將設定在每月 175 億美元，三個月後提高到每月 350 億美元。

隨時間推移，委員會打算把證券持有部位維持在能有效執行貨幣政策的數量，以及有效保存充足的準備金。

為了確保過渡期順利，委員會打算在準備金餘額略高於我們認定符合充足準備金的程度時，放慢並停止縮表。

一旦停止縮表，準備金餘額可能會繼續下降一段時間，以反映聯準會其他負債增加。下降將持續直到委員會判斷準備金餘額處於充足水準。

在那之後，委員會將依需要管理持有的證券，以便隨時間推移保持充足的準備金。

依照經濟和金融情勢發展，委員會隨時準備調整縮表方式的細節。

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