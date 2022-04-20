〈美股盤後〉債市入冬美股回暖 嬌生締新高 道瓊大漲近500點

美國聯準會 (Fed)「鷹王」布拉德稱不能排除一次升息 3 碼的可能性後，美債殖利率週二 (19 日) 持續衝高，十年期美債殖利率突破 2.9%，美國法院撤銷強制口罩令，航空股延續近期優異表現，投資人逢低進場之下，標普所有板塊幾乎全數揚升，僅能源股因油價回落而下滑。

四大指數週二集體收紅，標普升逾 1.6%，那指和費半皆勁揚逾 2%，道瓊大漲近 500 點，創自 3 月 16 日以來最佳單日表現，嬌生最新財報獲利亮眼，股價締新高紀錄。

聖路易聯準銀行總裁布拉德週一稱，聯邦基金利率可能要超越中性，提高至 2% 上方，才可抑制通膨，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週二稱，利率可能會升至中性水平之上，具體高出多少將取決於通膨降溫是否如預期一樣。不過，亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表態不願意支持激進升息，因決策者不應損害經濟。

國際貨幣基金 (IMF) 週二將 2022 年和 2023 年的全球經濟成長預測皆下修為 3.6%，理由是俄羅斯無端入侵烏克蘭對經濟造成的打擊將「蔓延到更遠更廣的地方」。

房利美預估，受到高通膨、俄烏戰爭拖累，再加上聯準會升息的影響，將導致美國經濟進一步減速，2023 年下半年可能出現「適度萎縮」。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.05 億例，死亡數突破 620 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源板塊收黑，非必需消費品、房地產和通訊服務領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 3.10%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.70%。

道瓊成分股逾半收紅。Nike (NKE-US) 上漲 4.12%；波音 (BA-US) 上漲 3.41%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.23%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 3.05%；旅行家 (TRV-US) 下跌 4.89%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.18%。

費半成分股幾乎全漲。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.91%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.24%；AMD (AMD-US) 上漲 3.24%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.77%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.91%；美光 (MU-US) 上漲 2.22%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.42%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 下跌 4.73% 至每股 46.16 美元。馬斯克正準備以 430 億美元收購推特，《紐約郵報》引述消息人士報導，馬斯克願意自掏腰包 100 億至 150 億美元將推特私有化，如有必要，他也會抵押推特股票來借款，額外籌集數十億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.38% 至每股 1,028.15 美元。特斯拉「上海超級工廠」被迫停產三週後，週二正式復工，電池和電動車產線已開始運轉，這些員工將在閉環系統中生活，工人不可以回家，只能睡在工廠的地板上。

嬌生 (JNJ-US) 揚升 3.05% 至每股 183.08 美元，創下歷史新高。嬌生週二第一季營收年增 5% 至 234 億美元，略低於華爾街預期，不過，調整後每股純益報 2.67 美元，較去年同期成長 3.1%。由於全球供應過剩和需求不確定性，嬌生調降全年銷售和獲利預期，並不再提供新冠病毒疫苗銷售財測。

美國影音串流平台 Netflix (NFLX-US) 上漲 3.18% 至每股 348.61 美元。 Netflix 週二收盤後公布最新財報，每股純益為 3.53 美元，優於市場預期，營收 78.7 億美元，遜於市場預期，而且由於第一季付費訂閱人數減少 20 萬，為十多年來首見負值，其週二盤後股價狂瀉逾 25%。

經濟數據

美國 3 月營建許可總戶數報 187.3 萬，預期 183 萬，前值 186.5 萬

美國 3 月營建許可月增率報 0.4%，預期 - 1.9%，前值 - 1.6%

美國 3 月新屋開工總戶數報 179.3 萬，預期 175 萬，前值 176.9 萬

美國 3 月新屋開工月增率報 0.3%，預期 - 1.6%，前值報 6.8%

華爾街分析

Nuveen 投資策略師 Brian Nick 提到，一般來說，大多數投資人關注的是聯準會和其他央行將以多快的速度採取行動，以及最終利率將在什麼水平上有所緩和，然而，所有這一切都將基於經濟數據，而目前美國經濟數據仍然相當穩健。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，本週財報看起來將是積極的，預計 2022 年全年每股純益將增長 10%，2023 年將增長 7%。在這種情況下，投資人也應該尋找股票的長期價值。市場波動和不確定性加劇的時期往往會為結構性增長領域帶來有吸引力的進場點。

Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 稱，對投資人來說，最重要的是關注手上股票的反應，而不是新聞，若手上股票因壞消息而上漲，這是一個很好的跡象，表明市場已經消化完壞消息。

LPL Financial 策略師 Jeff Buchbinder 和 Ryan Detrick 表示，幾乎所有勞動力、材料和運輸的成本上漲都給企業利潤率帶來壓力，這讓本季經營變得困難。再加上烏俄戰爭的溢出效應，以及中國間歇性封鎖，企業利潤正從多方面受到衝擊。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主