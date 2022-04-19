10年期美債殖利率觸及3年高點 巴克萊放棄做多美債

10 年期美債殖利率觸及 3 年高點，巴克萊銀行 (Barclays) 週一 (18 日) 發布報告，放棄做多美債。

債市週一遭遇拋售潮，10 年期美債殖利率一度觸及 3 年來的高點 (2.884%)，爾後小幅回落至 2.861%，為 2018 年 12 月以來的最高收盤水平。債券殖利率率和價格走勢相反。2 年期與 10 年期美債殖利率曲線趨陡，有別於 4 月初殖利率曲線倒掛的情景。

巴克萊曾在 4 月 7 日發布報告建議買入 10 年期美債，當時 10 年期美債殖利率超過 2.6%，巴克萊分析師認為，通膨、聯準會政策和烏俄戰爭影響，讓 10 年期美債殖利率升得過高。不過，不到 2 個禮拜的時間，巴克萊宣布放棄做多美債。

巴克萊策略師 Anshul Pradhan 週一研究報告中表示，聯準會對抗通膨之路將走多遠的不確定性增加，殖利率曲線趨陡顯示，債市交易員正減少對聯準會過度收緊貨幣政策來抑制經濟增長的押注。

Pradhan 稱，投資人一定程度上減少聯準會過度緊縮的可能性，轉向支持聯準會緊縮力道不足，故聯準會硬著陸的可能性降低，美債殖利率曲線趨陡的熊市場景可能會持續下去。

巴克萊上月底將 2022 年的全球增長預期從衝突前的 4.4% 降至 3.3%，全球通膨預期從 3.2% 上調至 5.6%，主因是能源和食品價格上漲將擠壓實質薪資，影響消費，使全球央行就經濟增長和通膨的權衡變得更為複雜。