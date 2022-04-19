特斯拉上海廠有員工陸續報到 柏林廠加速擴產

特斯拉「上海超級工廠」傳出將復工，員工已陸續報到，此外，特斯拉「柏林超級工廠」目標 4 月底前將產能擴大至每週 1,000 輛，目標年產 3 萬輛。

多家中媒報導，上海超級工廠似乎即將復工，透過無人機觀察發現，特斯拉員工已陸續提著行李入廠區報到，一些特斯拉員工正在移動特斯拉 Model3 的車架，少量車輛在廠區內行進，廠區內停滿等待交付的特斯拉車輛。

外媒報導，特斯拉上海廠備忘錄顯示，特斯拉已為員工提供睡袋和床墊、三餐和每天 400 元人民幣 (63 美元) 的津貼，但實際金額將取決於職位和級別。

特斯拉「上海超級工廠」傳出將復工，員工已陸續報到 (圖片：特斯拉)

據上海臨港地區一位特斯拉供應商透露，他們正在閉環條件下進行特斯拉配件生產。

產業分析師郭明錤粗估，特斯拉上海廠產能全面恢復到封控前水準可能要等到 5 月中旬。

同時，據德國媒體 Automobilwoche 週一 (18 日) 引述消息人士報導，特斯拉「柏林超級工廠」目前每週量產 350 輛 Model Y，希望 4 月底將產能提高到每週 1,000 輛，今年年產量目標為 3 萬輛電動汽車。

目前柏林廠所打造的德製 Model Y 依然採用 2170 電池組。該報導指出，柏林廠將在今年秋季停產三週，以轉向生產 4680 電池車款。

分析師認為，若特斯拉確實可以在接下來的 2 週內達到每週 1000 輛汽車的目標，這意味柏林廠達到 5 萬輛汽車的年產能力，這看起來不錯，但轉向 4680 電池生產是特斯拉的重大轉變，可能會在一段時間內影響產能。

兩大利多因素影響，特斯拉 (TSLA-US) 週一上漲 1.96% 至每股 1,004.29 美元。