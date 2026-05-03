鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 08:20

一場原本預期勝負早定的戰爭，如今卻讓全球最強軍事大國美國陷入尷尬處境。《紐約時報》指出，美國在伊朗戰爭中雖於初期取得壓倒性戰果，卻始終無法將軍事優勢轉化為政治勝利，暴露出其現代戰爭準備的深層缺陷。

根據報導，美國每年國防預算約達 1 兆美元，是伊朗的逾百倍。開戰初期，美軍果然展現壓倒性打擊能力，在衝突首六週內摧毀逾 1.3 萬個伊朗軍事與工業目標，伊朗軍方主力幾乎被全面清除。

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然而，戰局演變出乎預料。伊朗成功封鎖荷姆茲海峽，其導彈與無人機持續威脅美國在中東的盟友。

此外，儘管美國總統川普急於透過談判停火，伊朗領導層卻不急於妥協。在談判桌上，較弱的一方似乎占據了更有利的位置。

《紐時》分析稱，這場戰爭揭示了美軍長期積累的結構性弱點。

美國斥資數千億美元採購的艦艇與戰機，擅於對抗同等級的傳統武器，卻難以有效攔截大量低成本、可拋式的無人機與導弹。

此外，美國國防工業長期高度集中，例如所有「戰斧」巡航導弹直至不久前仍由單一工廠生產，「愛國者」攔截彈亦長期短缺，工業產能明顯不足。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3 月 26 日宣稱「從未有軍隊被如此迅速有效地解除戰力」，豪言甫出，伊朗隔日即以無人機與導弹攻擊美軍駐沙烏地阿拉伯基地，造成逾 10 名士兵傷亡，並損毀多架軍機，令其誇口立即破功。

報導認為，面對上述困境，美國有必要推動四項關鍵軍事改革：

首先，美國亟需強化反無人機能力，類似烏克蘭在對抗俄羅斯戰爭中所發展出的技術。當前防禦體系在這方面的不足，被認為是即便以美國海軍之強，也難以有效維持荷姆茲海峽暢通的重要原因之一。

其次，美方應擴大部署低成本、可消耗型武器，例如一次性攻擊無人機與無人艦艇。烏克蘭戰場已證明，大規模量產的無人裝備在實戰中扮演關鍵角色，但美國國防部目前仍將大量資源投入更為複雜的系統，例如可與有人戰機協同作戰的無人「僚機」。

第三，美國需要建立更具規模與彈性的國防製造體系。過去一段時間，「戰斧」巡弋飛彈集中於單一工廠生產，而「愛國者」攔截彈則長期供應不足，暴露出產能瓶頸。

此外，美國國會也應透過立法協助民間擴充產線，同時五角大廈也應降低對少數大型軍火商的依賴，轉而支持能快速應變的新創與科技企業。

最後，美國必須深化與其他工業化民主國家的合作。近期川普向過去一度疏遠的盟友尋求協助，以期重新開放荷姆茲海峽，正凸顯單靠美國自身難以應對當前局勢。

《紐時》還指出，伊朗戰爭的教訓已為未來潛在對手提供了清晰的抗美路線圖，使俄羅斯與北韓從中獲益，而在無人機、網路武器及太空力量等新型戰爭形態上持續投入的中國，更從這場戰爭中找到了戰略方向的驗證。

不過，川普政府在軍事改革上並非毫無作為。例如，美國已著手打破大型承包商對採購的壟斷，並取消部分老舊失敗的項目。

誠然，川普施政的混亂性也同樣明顯，力排眾議建造易受空襲的新型「川普級」戰列艦，並提出一項規模達 1.5 兆美元、被批評恐將放大弱點而非補強優勢的預算案。