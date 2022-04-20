〈財報〉軟體、諮詢業務助攻 IBM Q1優預期 看好全年營收展望

IBM(IBM-US) 周二 (19 日) 公布 2022 年第一季財報，受惠於混合雲產品的強勁需求，Q1 營收、獲利均優於預期，並上調全年獲利預估，顯示朝向雲端軟體和諮詢業務轉型的勢頭依舊強勁。

財報發布後，IBM 周二美股盤後漲 1.33%。該股周二收漲 2.36%，報 129.15 美元，但今年迄今仍跌 3.4%。

IBM 執行長 Arvind Krishna 表示，對混合雲和人工智慧 (AI) 的需求，帶動 Q1 軟體和諮詢業務成長，隨著業務更加集中，業績表現也反映出公司策略的執行狀況。

Krishna 說，雖然目前經濟面臨多項風險，但科技支出仍較全球國內生產毛額 (GDP) 高出 4 到 5 個百分點，代表即使在經濟增長停滯，公司也有望取得穩健成長。

在開局良好的情況下，IBM 預期，全年營收成長將落在原先預估區間的高端，自由現金流約 100 億至 105 億美元。該公司上季預期，2022 年全年營收將實現中個位數成長，並預估，2022 年至 2024 年的累計自由現金流為 350 億美元。

Q1(截至 3 月 31 日止) 財報關鍵數據

營收：142 億美元，年增 8%(Refinitiv 分析師預期為 138.5 億美元)

(Non-GAAP)EPS：1.40 美元，年增 25%(Refinitiv 分析師預期為 1.38 美元)

毛利率：52.9%

營業現金流：32 億美元

自由現金流：12 億美元

營收按業務拆分 (匯率調整前)

軟體業務 (含混合雲平台、解決方案)：57.7 億美元，年增 12%

諮詢業務：48.3 億美元，年增 13%

基礎設施業務：32 億美元，年減 2.3%

在 Krishna 掌舵下，IBM 逐漸從仰賴基礎設施和訊息技術服務的業務模式，轉向近年來快速成長的雲端運算領域，並將重點放在混合雲市場，以挽救多年來停滯不前的營收表現。

財報顯示，IBM Q1 軟體業務營收達 57.7 億美元，年增 12%，其中，Red Hat 營收年增 18%，自動化業務營收年增 3%，資料和人工智慧 (AI) 年增 2%，網路安全年增 5%。混合雲營收則達 50 億美元，年增 14%。

占公司業務七成以上的軟體和諮詢業務營收，分別較去年成長 12% 和 13%，達 57.7 億美元和 48.4 億美元。

作為全球主要的大型主機供應商之一，IBM 的 IT 基礎設施業務營收較去年減少 2.3%。該公司本月初才剛推出全新的大型主機 z16，可配合混合雲環境使用。

業務分拆與併購

原本在 IBM 負責管理伺服器、儲存、網路等基礎架構管理服務的 Kyndryl，因在去年 11 月分拆並獨立上市，不包含在本次財報計算範圍內。除了 Kyndryl 以外，IBM 近期還同意將旗下 AI 醫療保健解決方案出售給私募基金 Francisco Partners。

Krishna 預期，接下來不會有其他重大資產出售。關於收購，他說在不影響債務評等的情況下，公司仍有 200 億至 300 億美元的資金可運用，並表示他已列出一長串名單，內含足以吸引 IBM 且價格合理的潛在收購業務。