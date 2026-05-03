鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-03 09:40

PA 關鍵原料的砷化鎵 (GaAs) 及光通訊產品的磷化銦 (InP) 基板，近年因中國管制出口管制，外界預期旨在反制美國科技限制，也讓相關三五族群台廠出貨壓力山大。本周包括 PA 大廠穩懋 (3105-TW) 在法說會上也表示，目前仍可因應出貨，但原物料供應原就吃緊，加上戰事影響更雪上加霜，廠商在出貨及規劃管理在供應鏈規劃變得非常重要。

據了解，有部分磊晶廠，已於今 (2026) 年第 2 季調漲砷化鎵產品價格，供應鏈指出，砷化鎵基板漲價主因，為上游關鍵金屬「鎵」的價格上揚，導致砷化鎵基板的成本增加。

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穩懋總經理陳舜平表示，目前穩懋還無看到因原物料受管制而受到影響，但在中東戰爭仍無法預期何時終結下，原料供應鏈相對吃緊，更需良好的管理及規劃，目前砷化鎵、磷化銦原料供應尚能支應，公司在供應鏈上，若遇狀況也會做緊急應變以利客戶出貨。

穩懋也透露，今年生產線部分，因應光收發模組需求大增，6 吋生產線 (砷化鎵)GaAs 部分，資本資出持續提高，以因應持續擴產。

穩懋表示，公司在砷化鎵晶圓的代工部分為全球數一數二的大廠，在與客戶的議價能力充足，若原料價格有大幅度波動，會持續與客戶重新協商，以維持公司產品獲利。

另一家以磷化銦為主的磊晶廠 IET-KY 英特磊 (4971-TW) 則表示，目前應用於 AI 大型資料庫資訊傳輸 PIN 磊晶產品，因需求持續增加，已知有多家知名大廠開始協商量產訂單，今年公司除了逐步增加產能，也向基板供應商爭取更多供貨配額，以滿足客戶的交貨時程。