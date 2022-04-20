傳馬斯克願意自掏腰包100億至150億美元收購推特

紐約郵報（New York Post）周二（19 日）援引兩位知情人士消息報導，馬斯克本人願意用自己的現金投資 100 億至 150 億美元將推特私有化，甚至可能拿出他目前持有的推特股票抵押借款，並計劃在 10 天左右的時間內向推特提出收購邀約。目前馬斯克持有推特約 9.1% 的股票，價值約 34 億美元。

雖然消息人士稱馬斯克可能會拿出自己的持股借款以收購推特，但馬斯克收購最主要是透過外部融資，據傳馬斯克已委託摩根士丹利，透過傳統的槓桿收購方式，為了推特再融資 100 億美元。

消息人士稱，馬斯克計畫在 10 天左右的時間內推出對推特的收購邀約，不過根據內部人士表示，馬斯克在尋找投資人方面似乎比預期的更困難。

根據外媒上周五報導，消息人士表示大部分的資金約 200 億美元主要來自聯合投資人，為馬斯克對推特股東發起的敵意收購提供融資。

消息人士透露，馬斯克對推特的收購吸引投資人的興趣，這些投資人曾向他之前的企業投入大筆資金，包括特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX。

另一方面，大多數私募股權公司傾向遠離政治爭議，擔心自己無法控制馬斯克。消息人士說，私募股權公司不會因為「標題風險」（headline risk）而獲得報酬，意指馬斯克喜歡引起爭議。

一些願意幫助馬斯克的「援軍」如 Thoma Bravo、Apollo 等私募股權公司，按照日前媒體分析觀點來看，其出價的興趣都不是真的，更多是基於行銷目的，因為投資報酬率「不適合」。

消息人士說，儘管存有爭議，但很少私募股權公司願意參加敵意收購，而且摩根士丹利正努力吸引其他銀行參與募資，不過也有許多人懷疑推特是否真的值 430 億美元，因為該公司不像 Meta(FB-US) 旗下 Instagram，或者字節跳動的 TikTok 那般成長，評估價值方面比較困難。

消息人士也指出，由於馬斯克在披露持股前幾天才開始詢問融資事宜，因此時間相當緊迫，若要想成功收購必須獲推特多數股東支持，才能直接向他們提出全額收購，接著馬斯克可能發起一場代理權之爭，改變推特董事會結構，解除毒丸計畫。推特年度會議將訂於 5 月 25 日舉行。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價上漲 1.69%，每股暫報 1,021.26，推特 (TWTR-US) 股價下跌 1.24%，每股暫報 47.85 美元。