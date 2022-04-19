郭明錤：廣達優先恢復蘋果MacBook產線 再來是特斯拉

天風證券知名分析師郭明錤週一 (18 日) 推文表示，廣達 (2382-TW) 上海廠將優先恢復蘋果 (AAPL-US) 的 MacBook 產線，再來是特斯拉 (TSLA-US) 車載配件產線。

(圖片：郭明錤推特)

郭明錤週一推文稱，廣達在上海約有 4 萬名員工和 8 家廠房。有媒體報導，4 月 18 日廣達約有 2,000 名員工復工，復工率超過 5%，4 月 22 日復工率預計為 15%。 F1 廠和 F3 廠正逐步重新營運。廣達的 F1 廠主要生產如特斯拉的車載配件，F3 廠生產蘋果筆記型電腦。

郭明錤指出：「據我所知，廣達首先恢復蘋果 MacBook 產線，其次是特斯拉。F3 廠主要生產蘋果新 MacBook 機型，如果零組件供應順利，可能有助於加快最新機型的交貨時間。」

上海疫情重創中國經濟和全球供應鏈，上海市政府公布「666 家重點企業」為優先復工的公司，產業範圍擴及半導體、汽車和醫療等，台積電松江廠、封測廠日月光半導體浦東上海總部皆納入該名單中。

緊鄰上海的蘇州市近日宣布將實施封閉管理，國巨 (2327-TW) 強調目前蘇州廠營運正常，立隆 (2472-TW) 蘇州子公司則局部停工至本月 22 日。