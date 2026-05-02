鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-03 07:45

據伊朗塔斯尼姆通訊社 (Tasnim News Agency) 週六 (2 日) 報導，伊朗已透過巴基斯坦作為中介，向美方正式提交一份 14 點提案，針對結束當前戰事提出具體條件，並回應華府先前提出的 9 點提案。

報導指出，美國原先主張實施為期兩個月的停火安排，但伊朗拒絕延長停火期限，強調應在 30 天內一次性處理所有核心問題，並將重點放在全面終結衝突，而非僅維持暫時停火。

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內容來看，伊朗提出多項關鍵要求，包括取得不再遭受軍事行動的安全保證、美軍撤出伊朗周邊地區，以及解除海上封鎖與經濟制裁。

同時，德黑蘭也要求解凍遭凍結的資產並支付相關賠償，並主張停止多個戰線的敵對行動，涵蓋黎巴嫩局勢。

伊朗還提議建立新的安全與航行機制，以管理戰略要地荷姆茲海峽的通行秩序，該水道為全球能源運輸要道，自 2 月 28 日衝突爆發以來持續受阻，對國際能源市場影響顯著。

目前伊朗正等待華府正式回應，後續外交進展將取決於美方如何回應這些條件。

巴基斯坦在此輪斡旋中扮演重要角色，除於 4 月初促成停火外，也曾在伊斯蘭馬巴德安排關鍵和談，目前仍持續居中協調，盼推動衝突最終落幕。

美伊雙方緊張關係仍未緩解。伊朗指控美國將「海盜行為合法化」，起因於川普將美軍針對與伊朗相關船隻的行動比喻為海盜行徑。

伊朗外交部發言人巴卡伊 (Esmaeil Baqaei) 在 X 上表示，川普的言論等同於對海上非法行為「直接且具定罪意味的承認」，並呼籲國際社會與聯合國拒絕這類違反國際海洋法的行為。