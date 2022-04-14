〈美股盤後〉美股財報季起跑 台積電ADR漲逾4% 四大指數齊揚

週三 (13 日) 公布的美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 破新高紀錄，但華爾街研判通膨可能觸頂，2 年期美債殖利率下滑，美股財報季起跑，摩根大通財報獲利遜色，達美航空因財測告捷而大漲，引領旅遊股走高，非必需消費品和科技股強勢反彈 ，四大指數集體收紅，台積電 ADR 在法說前夕上漲逾 4%。

美國勞工部週三公布的美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 年增 11.2%，高於市場預期的年增 10.6％，改寫歷史新高，顯示通膨持續惡化，市場幾乎篤定美國聯準會 (Fed) 5 月利率會議將升息 2 碼。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週三受訪時預期，通膨可能在 3 月份觸頂，並且將開始回落 。

美股最新財報季以摩根大通等銀行股打頭陣，摩根大通第一季獲利銳減 42%， FactSet 數據顯示，分析師研判在通膨、烏俄戰爭、聯準會緊縮政策影響下，標普成分股獲利預期僅增長 4.5 %，為 2020 年第四季以來最低，銀行股首季獲利預期約達 280 億美元，較前一年同期大跌 36%。

政經消息方面，美、歐、英各國宣布對俄羅斯祭出一波波制裁，美國總統拜登週二首次譴責俄軍在烏克蘭針對平民犯下的暴行是種族滅絕，俄羅斯外交部週三宣布，制裁美國眾議院 398 名議員，這些制裁對象將永久禁止入境俄羅斯。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 警告，俄羅斯是全球主要石油及天然氣出口國，烏俄兩國都是穀物主要生產國，烏俄戰爭促使供應鏈中斷，糧食、能源及金融等三大危機正引發窮國經濟崩潰。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.01 億例，死亡數突破 618 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗。

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅金融和公用事業 2 大板塊收跌，非必需消費品、資訊科技和材料板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.63%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 0.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.97%。

道瓊成分股逾半收高。波音 (BA-US) 上漲 3.74%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.6%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.31%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.02%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.22 %。

費半成分股全面攀升。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.24%；AMD (AMD-US) 上漲 2.78%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.10%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.01%；美光 (MU-US) 漲 0.58%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.22%。

台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.68%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.32%。

企業新聞

摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.18% 至每股 127.30 美元。摩根大通公布財報，第 一季營收達 316 億美元，高於華爾街預期，但獲利銳減 42%，低於市場預期，摩根大通同時還宣布授權新的 300 億美元庫藏股計畫。摩根大通執行長戴蒙週三警告，該行正在提高信貸準備，因為美國經濟很有可能面臨下行風險。

達美航空 (DAL-US) 大漲 6.21% 至每股 41.02 美元。達美航空第一季營收 93.48 億美元，年降 11%，每股虧損 1.23 美元，皆優於市場預期，達美航空預期，訂位數和票價調漲有助於抵消飆升的燃料成本，第二季將恢復獲利。

達美航空財測消息激勵美國航空股齊揚，美國航空 (AAL-US) 暴漲 10.62%、聯合航空 (UAL-US) 大漲 5.64%、西南航空 (LUV-US) 噴漲 7.57%。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.17% 至每股 101.50 美元，換算價 590.22 元，折溢價率為 3.01%。台積電 2022 年第一季法說會 4 月 14 日台灣時間 14:00 舉行，大和資本、麥格理、高盛、摩根士丹利等外資券商近一週發布看多報告，給予台積電「買入」或「優於大盤」的股票評級。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.63% 至每股 170.40 美元。天風國際證券分析師郭明錤週三推文稱，中國上海和昆山封城影響，蘋果新款 MacBook Pro 的交貨期預計將延長 3-5 週，但蘋果新款 iPhone SE 的交貨時間尚未縮短。

美國證券交易委員會 (SEC) 週二將搜狐等 12 家中概股公司列入「預摘牌名單」，為 3 月以來第四批被納入名單的中概股公司。搜狐 ADR (SOHU-US) 下跌 0.79% 至每股 18.86 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.59% 至每股 1,022.37 美元。特斯拉上海超級工廠從 3 月 28 日就停工至今，GLJ Research 分析師 Gordon Johnson 預估，特斯拉上海廠恐怕要停產至 5 月中旬，並且要到今年第三季才有望全面復工。

經濟數據

美國 3 月 PPI 年增率報 11.2%，預期 10.6%，前值 10%

美國 3 月 PPI 月增率報 1.4%，預期 1.1%，前值 0.8%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 9.2%，預期 8.4%，前值 8.4%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 1%，預期 0.5%，前值 0.2%

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示，隨著債市拋售似乎暫時結束，美股正迎來反彈。聯準會升息預期將在未來幾個月受到考驗，地緣政治和通膨風險將可能迫使聯準會在今年晚些時候緊縮貨幣政策時不如預期般激進。

加拿大皇家銀行美國股票策略主管 Lori Calvasina 稱，有鑑於企業在第一季和未來一年面臨的無數不利因素，財報季有可能是一個混亂的局面，但也可能不如預期那麼糟糕，因為買方的預期有可能比賣方的官方預測低得多，潛在的買方需求仍然存在。

Wolfram Research 分析師 Chris Senyek 預估，摩根大通第一季財報相對於預期來說還算可以，高通膨、聯準會和經濟衰退風險上升仍將是整體市場獲利和類股輪動的主要動力。

TD Ameritrade 衍生品策略主管 Shawn Cruz 表示，財報季終於開跑，無論高通膨是來自中國的供應鏈問題，還是全球隨處可見原物料的相關問題，投資人將了解通膨對財報產生的影響。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主